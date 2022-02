Damkronorna ställdes under förmiddagen mot Japan och matchen slutade i en 3-1-seger till Japans fördel. Trots ett stort tryck i slutet av matchen lyckades Sverige inte ta sig tillbaka.

Det var energirikt i inledningen av matchen mellan Japan och Damkronorna. De båda lagen lät skridskoåkningen tala, men ungefär halvvägs in i perioden var det japanerna som tryckte på ordentligt framåt.

Sverige slarvade en hel del i den egna zonen och den enda räddningen var att Emma Söderberg lyckades hålla pucken ur nät. Efter en hel del chanser och bjudningar kom även det första målet från Japan.

Shiori Koike lämnades helt fri framför det svenska målet och prickade då krysset, vilket ställde målvakten Söderberg rejält.

Josefin Bouveng berättade efter den första perioden om sina tankar kring insatsen.

– Jag tycker att Emma Söderberg har gjort det fantastiskt och räddade oss länge i matchen. Vi skapade en del i början, men det känns som att vi tappade en hel del i försvaret och inte var där riktigt i försvaret. Så länge vi är rejäla och vinner i spelet en mot en så är vi starkare än dem.

I den andra perioden blev det en smakstart och likt den första kom svenskarna in med en hög energi och stark skridskoåkning. Innan det hade gått en minut av matchen hade Damkronorna redan reducerat matchen genom Maja Nylén Persson. Nylén Persson fick driva ner pucken från blålinjen och sikta in sig rejält innan hon pricksköt in pucken under målvakten Nana Fujimotos vänstra arm.

Efter målet vände matchbilden igen och det var återigen japanerna som fick styra matchen mer och mer. Trots pressen lyckades Japan inte hitta nätet och en ribbträff var det närmaste de kom ett ledningsmål i den andra perioden.

Damkronorna som hade en svag första period fick lite mer grepp om matchen i den andra perioden.

– Jättebra att vi kunde kvittera så snabbt in i den andra perioden. Det ger väldigt mycket energi till laget när man kommer i kapp så fort som möjligt, säger Maja Nylén Persson i Discoverys sändning efter den andra perioden.

I den tredje perioden var det Japanerna som fick in ett tidigt ledningsmål genom Rui Ukita, som likt sin lagkamrat i den första perioden, träffade krysset med ett välplacerat skott.

Trots att Damkronorna pressade för att hitta fram till ett reduceringsmål stod sig japanernas 2-1-ledning länge. I sista minuten lyckades de även hitta nätet i tom bur och fastställa slutresultatet till 3-1.

Sverige – Japan 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)

Sverige: Maja Nylén Persson.

Japan: Shiori Koike, Rui Ukita, Haruna Yoneyama.

