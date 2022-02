Mika Zibanejad noterades för ett mål och en framspelning när New York Rangers i natt besegrade Florida Panthers med 5-2.

Rangers vände matchen i den andra perioden och trots segern mot topplaget var Zibanejad inte helt nöjd efter matchen.

– Vi försöker komma till en punkt där vi spelar de hela 60 minuterna, sa han till NHL.com.

35 sekunder in i nattens match mellan New York Rangers och Florida Panthers hade Mika Zibanejad redan skrivit in sig i målprotokollet. Något tursamt lyckades han träffa klubban på svenskbacken Gustav Forsling i Florida, som i sin tur lyckade styra in pucken i eget mål.

Mål som mål tänker nog Zibanejad och så ser det även ut i statistiken efter matchen. Utöver sitt mål noterades han även för en framspelning i matchen och har därmed gjort 49 poäng på 47 spelade matcher den här säsongen.

TV: Zibanejads tursamma mål

Detta innebär att Zibanejad fortsatt toppar den svenska poängligan i NHL och efter matchen berättade han om vikten av en seger mot ett tufft motstånd som topplaget Florida Panthers.

– Vi försöker komma till en punkt där vi spelar de hela 60 minuterna, Självklart var det inte vår bästa första period, men det är ändå ett bra lag, och du komme under en period i matcherna hamna i situationer där det andra laget har fart och du måste bara försöka ta dig ut och få farten tillbaka till din sida. Jag tycker att det var vad vi gjorde idag, sa han till NHL.com.

SKYTTELIGALEDAREN FORTSÄTTER PRODUCERA

Utöver Zibanejad har New York ytterligare en stjärna som lyser lite extra starkt just nu. Chris Kreider fortsätter att dominera i “The Big Apple” och i natt var han i målform igen.

Skytteligaledaren hittade nätet två gånger och noterades därmed för säsongens 32:a och 33:e mål, vilket är en målform han själv aldrig har upplevt tidigare i NHL-karriären. Detta innebär att Kreider nu har hittat nätet tolv gånger på New Yorks tio senaste spelade matcher.

New York Rangers - Florida Panthers 5-2 (1-1, 2-1, 2-0)

New York: Mika Zibanejad (18), Alexis Lafrenière (10), Chris Kreider 2 (33), Artemij Panarin (13).

Florida: Anthony Duclair (19), Sam Reinhart (16).