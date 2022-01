Under måndagsförmiddagen genrepade Damkronorna inför OS-premiären på torsdag. I en inofficiell landskamp blev det förlust med 3–5 mot Tjeckien.

Ulf Lundbergs landslag spelade under måndagsförmiddagen den enda matchen på plats i Peking inför den stundande OS-turneringen. Matchen var av inofficiellt sammanhang, där svenskorna spelade tre perioder om 20 rullande minuter plus övertidsspel mot Tjeckien under lagens gemensamma träningstid under förmiddagen.

Matchen spelades utan IIHF-domare, vilket gjorde att lagens assisterade tränare dömde matchen.

Tyvärr, för svensk del, blev det förlust i genrepet inför torsdagens OS-premiär, då det tjeckiska laget drog det längsta strået och vann med 5–3. Josefin Bouveng blev tvåmålsskytt för Damkronorna, samtidigt som även Linnea Johansson skrev in sig i målprotokollet.

Samtliga tre svenska målvakter (Emma Söderberg, Ida Boman och Agnes Åker) fick chansen att spela varsin period i matchen.

Damkronorna inleder OS-turneringen på torsdag då man ställs mot Japan med nedsläpp 09:40, svensk tid.

Damkronorna – Tjeckien 3–5 (inofficiell landskamp)

Damkronorna: Josefin Bouveng 2, Linnea Johansson.

