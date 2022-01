Fabian Zetterlund noterades tidigare i veckan för två poäng och klättrade då upp i poängligatoppen bland svenskarna i AHL. När hans Utica Comets i natt besegrade Rochester Americans med 4-2 var han åter i storform och stod för ett hattrick.

Tidigare i veckan noterades Fabian Zetterlund för ett mål och en assist och klättrade då upp som poängbäste svensk i AHL.

I natt var han åter i storform när Utica Comets slog Rochester Americans med 4-2. Den svenske 22-åringen hittade nätet tre gånger i matchen och noterades därmed för ett hattrick, vilket innebär att han drar i väg rejält i toppen av AHL-svenskarnas poängliga med sina 31 poäng på 30 spelade matcher.

Zetterlund, som vid ett tillfälle under årets säsong kallats upp till NHL och fått debutera, har på Uticas tio senaste matcher noterats för 14 poäng. Med nattens hattrick inräknat har han noterats för 16 gjorda mål den här säsongen.

Zetterlund lämnade Förjestad för spel i AHL säsongen 2019/20 och var under en kortare sejour i fjol utlånad till AIK. Årets säsong har blivit hans stora genombrott i AHL och det återstår nu att se om han kan få fler chanser under säsongen till spel i NHL med New Jersey Devils.

