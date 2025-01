Den svenska kvartsfinalpressen: “Någon vana vi har”

För fjärde året i rad bjöd Sverige på dramatiskt vinst i en JVM-kvartsfinal.

Efter 3–2 mot Lettland medger förbundskapten, Magnus Hävelid, att laget stressade upp sig.

– Jag är ändå stolt och nöjd över hur grabbarna genomför matchen, säger han till Viaplay.

Magnus Hävelid under JVM-kvartsfinalen mot Lettland. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

2–1 mot Lettland 2022, 3–2 mot Finland 2023, 3–2 mot Schweiz 2024, och 3–2 mot Lettland 2025.



“Av någon vana vi har så blir det jämnt i kvartsfinalen”, började Magnus Hävelid när han klev in i Viaplays studio efter torsdagens JVM-seger.



– Jag är ändå väldigt nöjd med hur vi genomför sista perioden. Vi sa det ”vi ska gå för fyra, och vi ska göra det på ett smart sätt”. Vi får inte in fyran och då blir det dramatiskt, men jag är ändå stolt och nöjd över hur grabbarna genomför matchen i sin helhet, fortsätter han sedan.



Precis som i fjolårets kvart hade Sverige med sig en uddamålsledning in i den tredje perioden, men denna gång blev utfallet annorlunda. Istället för förlängning och avgörande från Axel Sandin-Pellikka höll man ifrån lugn och sansat. Något man inte kunde tro efter att Lettland hämtat upp 0–3 till 2–3.

Stressade upp sig i andra: “Naturligt”

Hävelid själv, som även han var med i fjol, medger att laget blev lite stressat av Lettland som redan slagit Kanada i turneringen.



– Jag tycker att vi hade ett bra snack (i paus). Det var mer i sista delen av andra där vi blev lite stressade, det kanske är lite naturligt också. Vi kunde samla upp och på något sätt och förhoppningsvis distansera oss till det hela. ”När vi kommer in efteråt hur vill vi att det ska ha sett ut i sista perioden?. Vi hade en bra ”spirit” i gruppen och tog tag i det direkt och tog tag i det direkt, säger han till Viaplay och fortsätter:

– Jag försöker vara så lugn och samlad jag kan. Inte ge dem för mycket information heller, utan ge dem strukturen och försöka skapa en tro på det också.



Läs mer: Expertens kritik: “Rytmen i matchen förstörs ju helt”