Universitetets hockeyverksamhet utreds – för bedrägeri och diskriminering

University of Michigans hockeyverksamhet utreds just nu för anklagelser om diskriminering, bedrägeri, sexuella överträdelser och hämndaktioner, vilket rapporteras av den Michiganbaserade sajten MLive.

University of Michigans hockeylag är fullspäckat av flera stortalanger och för att nämna några har laget just nu spelare som Matty Beniers, Owen Power, Kent Johnson, Luke Hughes samt Brendan Brisson i truppen just nu.

Samtliga av de ovannämnda spelarna har valts i förstarundan och de fyra förstnämnda i skaran av stortalangerna gick topp fem i sommarens upplaga av NHL-draften. Utöver stortalangerna spelar även den svenske 21-årige målvakten Erik Portillo i laget.

"SKAPAR EN GIFTIG ARBETSMILJÖ"

Trots detta är det inte stjärnglansen i laget som nu skapar rubriker, utan det är något mycket bistrare. Enligt den Michigan-baserade sajten MLive utreds nu hockeyprogrammet på skolan för flera anklagelser, vilka listas nedan:

Huvudtränaren Mel Pearson "instruerar eleverna att ljuga på sina spårningsformulär för covid-19."

Pearson och chefen för hockeyverksamheten Rick Bancroft diskriminerar kvinnliga anställda och "skapar en giftig arbetsmiljö för kvinnlig supportpersonal."

Pearson hämnades mot en studentidrottare för att han "uttryckte oro" över hockeylagets kultur.

Bancroft känner till sexuella överträdelser som begåtts av den tidigare läkaren Robert Anderson.

“UNDERSÖKER ANKLAGELSERNA”

Anklagelserna kommer från en person som tidigare har arbetat inom Michigans idrottsverksamhet, och det är samma person som nu har delat med sig av brevet med anklagelser till sajten MLive.

Sajten har varit i kontakt med advokatfirman “WilmerHale” som sköter den interna utredningen, och de har kunnat bekräfta att det just nu på går en utredning på universitetet.

"WilmerHale undersöker dessa anklagelser under den sexuella och könsbaserade oredlighetsprocessen (vid UM), som anges i de anställdas förfaranden”, skrev advokatbyråns ordförande till sajten.

TVINGATS STÄLLA IN TVÅ SÄSONGER I RAD

Enligt personen som har anklagat universitetet ska bedrägerit runt Covid-19 formulären ha skett i samband med att NCAA-turneringen påbörjades 2021.

Under fjolårssäsongen var laget tvungna att ställa in innan starten av turneringen i mars på grund av Covid-19-fall i truppen. Detta innebar att laget för andra året i streck inte kom till spel i den säsongsavslutande turneringen, då upplagan 2020 ställdes in på grund av Covid-19.

TV: Stjärnorna berättar: Så känns det att sitta utvisad