New York Rangers tvingas placera lagets stjärnback Adam Fox på skadelistan. Då får Nils Lundkvist chansen att spela NHL-hockey igen.

För drygt två och en halv vecka sedan fick Nils Lundkvist beskedet att han skulle skickas ned från New York Rangers till farmarlaget Hartford Wolf Pack. Sedan dess har den förre Luleåstjärnan hunnit med att spela sju matcher i AHL.

Nu får 21-åringen en ny chans att visa vad han går för på New York Rangers blålinje.

Efter att Rangers stjärnback Adam Fox ådragit sig en överkroppskada varpå NHL-klubben placerat honom på skadelistan väljer nu klassikerklubben att kalla upp Lundvkist från Hartford.

Lundkvist har spelat 25 matcher för Rangers den här säsongen och producerat fyra poäng (1+3). På de sju matcher han gjort i farmarlaget har 21-åringen noterats för en passningspoäng.

Adam Fox skadade sig i samband med veckans tidigare möte Columbus Blue Jackets efter en tackling från Vladislav Gavrikov.

UPDATE: Tim Gettinger and Nils Lundkvist have been recalled to the active roster. Morgan Barron has been assigned to the #NYR taxi squad. Adam Fox (upper body) was placed on IR.