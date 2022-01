Han hade inte hittat nätmaskorna sedan den 6:e november. Men under torsdagsaftonens möte mot Rögle fick Örebrostjärnan Rodrigo Abols måla.

– Att det kändes bra var näst intill ett understatement, säger Abols till HockeySverige.

En långlivad måltorka fick under torsdagsaftonen se sitt slut för Örebrostjärnan Rodrigo Abols. Efter 14 mållösa matcher kunde Abols hitta nätmaskorna för den första fullträffen sedan 6:e november under torsdagskvällens hemmamöte mot Rögle.

– Att det kändes bra var näst intill ett understatement. Det gav mycket energi och skönt att få det idag. Sedan kändes det bra för hela vår kedja idag där vi verkligen hade mycket kemi, säger Abols till HockeySverige.

Det var i slutminuten av den första perioden som Örebro tilldelades ett numerärt överläge. Och genom ett elegant förarbete från kollegan Robin Kovács – kunde Abols sätta 1–0 i matchen med ett rappt avslut från slottet.

Rodrigo Abols fick bryta den långa måltorkan under torsdagens möte mot Rögle. Foto: Johan Bernström/BILDBYRÅN.

Abols kunde efter matchen bara tacka och ta emot för förarbetet från Kovacs sida.

– Det var en riktigt bra passning, han brukar kunna hitta mig där så det handlade mest för mig att ta mig in där till den öppna ytan. Vi har jobbat mycket med det och idag funkade det.

Han skulle också komma att få bjuda tillbaka under denna aftonen. I början av den tredje perioden var rollerna omvända när Robin Kovács satte Örebro i förarsätet med att göra 2–1 drygt fyra minuter in på den tredje perioden.

– Man brukar ju inte söka passningarna för att ge tillbaka. Vi är tre i kedjan och försöker hitta varandra och skapa ytor som vi gjorde där. När man har den kemin likt idag så är det kul att spela och förhoppningsvis kan vi bygga på det.

ÅKER SNART TILL OS

Hemmalaget kunde sedan säkra tre nya poäng på kontot efter att ha gjort både 3–1 och 4–1, vilket slutligen också blev slutresultatet. Segern var Örebros första trepoängare sedan annandagssegern borta mot Luleå.

– Den här segern var jätteviktig för oss. Vi spelade inte så bra innan coviduppehållet, men nu är det riktigt tajt i tabellen och en sådan här seger ger verkligen självförtroende till hela laget. Jag tycker att vi dominerade matchen i ungefär 15 minuter. De var lite bättre i andraperioden och i de sista tio minuterna av tredje när vi ådrog oss några onödiga utvisningar. Det är också skönt att vi har tre raka hemmamatcher nu och förhoppningsvis kan vi få en snöboll i rullning med segrar.

För Abols återstår nu två matcher mot Djurgården (lördag) och Oskarshamn (söndag) – innan han sedan ansluter till den lettiska OS-truppen som samlas inför avresan till den kinesiska huvudstaden.

– Det är lite tvådelade känslor just nu med tanke på covidsituationen. Det överskuggar just nu lite med all pappersexercis och tester som vi måste gå igenom. Förhoppningsvis kan vi alla nå dit friska och flytta in den olympiska byn. Då kanske man får lite mera av en känsla för OS med bland annat invigningen, det tror jag blir riktigt kul.

Under gruppspelet väntar bland annat ett möte med Sverige där Abols kommer att ställas mot den tidigare lagkamraten tillika Örebrostjärnan Mathias Bromé. Ett möte som lettländaren ser fram emot lite extra.

– Självklart är det alltid kul att ställas mot forna lagkamrater.. Det ska bli riktigt kul få spela mot honom och gör det hela lite mer personligt. Vi kommer att tävla rejält mot varandra även om huvudfokusen är på hela det svenska laget och inte bara Mathias. Men jag ser verkligen fram emot mötet med Sverige där det också blir lite gliringar mot lagkamraterna man har här.

