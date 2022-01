Henrik Lundqvist hedras av Rangers: "Det är overkligt"

Under natten till lördag kommer Henrik Lundqvist att få sitt tröjnummer 30 pensionerat av New York Rangers. För hockeysverige.se berättar “King Henrik” om känslorna inför den speciella kvällen – och betydelsen att ha Joel på plats.

– För mig känns det jätteviktigt att dom får vara med och dela den här stunden eftersom dom har betytt så mycket i mitt liv, säger Lundqvist.

Inför New York Rangers match mot Minnesota under natten till lördag, svensk tid, kommer Henrik Lundqvist tröja hissas till taket i Madison Square Garden. Givetvis ett stort ögonblick för en av svensk hockeys största spelare genom alla tider. Han kom till Rangers 2005 och lämnade klubben för Washington 2020. Nu blev det aldrig spel i huvudstaden då ett problem med hjärtat gjorde att han var tvungen att avsluta karriären. Ett beslut han berättade om på en pressträff i augusti 2021.

Under pressträffen kom också ett besked från New York Rangers som gjorde Henrik Lundqvist rörd, glad och stolt.

”Det är med blandade känslor som vi har tagit del av beskedet att Henrik Lundqvist kommer att avsluta sin karriär. Hans engagemang gjorde honom till en av de bästa hockeymålvakterna genom tiderna och vi är så tacksamma över att ha fått bevittna hans karriär. Vi vill gratulera Henrik till en helt enastående karriär. Vi känner oss hedrade över beslutet att pensionerna Henrik Lundqvists tröja i taket under den kommande säsongen”.

När hockeysverige.se fick en pratstund med Henrik Lundqvist bara minuterna efter beskedet sa han

– Det är otroligt hedrande. Hela min tid i New York var fantastisk och jag är tacksam för den tiden, det jag fick uppleva där och människorna jag fick träffa, lagkamraterna, tränarna och ledningen. Vi har alltid haft en bra relation och kommer alltid att ha det framöver också, säger Henke och fortsätter:

– De nämnde det för mig redan förra året när vi skiljdes åt. De sade: "När du är klar så kommer du hem hit och din tröja åker upp i taket".

– En sådan dag, när man står där, då kommer polletten verkligen trilla ner vad jag har fått vara med om och man kommer känna tacksamhet kring så många saker.

Henrik Lundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

BJUDIT IN ÖVER 100 GÄSTER FRÅN SVERIGE

Nu är det alltså dags och så här dagarna innan hyllningen, där Henrik Lundqvist själv fått bjuda in över 100 gäster från Sverige och Nordamerika, försöker han minnas tillbaka på ögonblicket då han fick reda på att hans tröja skulle upp i taket.

– Det var och är svårt att ta in. Framför allt under senaste månaden har jag funderat mycket på allt jag varit med om, alla lagkamrater jag har fått spela med, stunderna jag fått uppleva som en Rangers. Det är var jag framför allt tänker på, berättar Henrik Lundqvist för hockeysverige.se samtidigt som flera av hans kompisar från Sverige börjar droppa in för att vara med i fredagens ceremoni.

– Att ha med sig under resten av livet alla dom minnen jag skapat. Jag är otroligt tacksam för det. Nu har jag varit några gånger i Garden under hösten och det har såklart känts otroligt speciellt när jag tittat upp mot taket och tänkt att tröjan ska hänga där.

– Historien betyder så oerhört mycket för Rangers som är ett av ”The original six”. Dom har mycket stolthet i det och hur dom spelade. Att fåra en del av det känns jättekul och hedrande.

Hur har väntan på den här dagen varit?

– Det har varit en rätt lång process från förra året. Klart att nu då det börjar dra ihop sig är det ett råddande och fixande. Få alla på plats och allt sådant.

– Återigen, jag dras tillbaka till alla minnena, allt vad jag har fått uppleva. Folk hör av sig och vi pratar om vad vi har fått uppleva. Jag blir väldigt glad när jag tänker på det. Hur det sedan kommer kännas… Jag kommer försöka leva i nuet och ta in så mycket jag kan.

– Just att få ha alla på plats, personer som har betytt mycket på resans gång är väldigt speciellt, att få den möjligheten.

Går det ens att förvänta sig hur det ska bli känslomässigt att kliva ut på isen i Madison Square Garden för den här mycket speciella hyllningen?

– Det har varit lite olika situationer som uppstått senaste två månaderna med olika event, saker som jag fått ta del av. Det påverkar mig självklart på ett positivt sätt. Man blir rörd och känslomässig.

– Min tid här har varit en så stor del av mitt liv och gjort ett så stort avtryck på mig som en Rangers och vad den organisationen har betytt för mig personligen som spelare, min utveckling och den resa jag varit ute på. Rangers har haft en enorm betydelse. Det går inte att säga det tillräckligt mycket.

– Jag blir nästan överväldigad då jag tänker på hur stor del av mitt liv jag har engagerat mig tillsammans med den här organisationen. Jag känner och kommer alltid känna mig som en del av organisationen. Inte bara för att tröjan hissas utan mer minnena vi har tillsammans och relationerna vi har.

Henrik Lundqvist. Foto: Richard Ulreich/Imago

“DET ÄR OVERKLIGT”

Eddie Giacomin, Brian Leetch, Harry Howell, Rod Gilbert, Adam Graves, Andy Bathgate, Mark Messier, Vic Hadfield, Jean Ratelle, Mike Richter och nu alltså även Henrik Lundqvist. Målvakten från Åre med Järpen som moderklubb kommer ha fint sällskap omkring sig i taket på Madison Square Garden.

– Det är overkligt. Jag har spelat många av matcherna då dom här killarna har fått sina tröjor upphissade. Det var speciella ögonblick jag fick vara med och ta del av. Nu får jag stå där själv och det, som sagt var, lite overkligt.

Hur många gånger har du skrivit om talet du ska hålla under ceremonin?

– (Skratt) Jag har jobbat på med det någon vecka, funderat på vad jag vill säga och vilka jag vill vända mig till. Det får bli vad det blir.

– Det känns skönt att få säga tack till så många människor, folk runtomkring som stöttat mig så det ser jag fram emot.

Din bror Joel kommer vara på plats, din syster Gabriella, fru Therese, barnen, familjen, släkt vänner… Vad betyder det för dig?

– Det betyder enormt mycket att få ha dom på plats. Det har varit lite råddande med vilka matcher som skulle funka, Joels schema och så vidare.

– För mig känns det jätteviktigt att dom får vara med och dela den här stunden eftersom dom har betytt så mycket i mitt liv. För mig handlar det mycket om att få dela olika ögonblick med vänner och familj, personer som betyder mycket och ha med sig det i livet.

Hur minns du idag första dagen i Rangers?

– När jag kom över var jag nervös, förväntansfull och mycket som var nytt. Det kändes jättespännande på så många sätt.

Vad är ditt bästa minne från åren som spelare i New York Rangers?

– Jag har fått den frågan tidigare, men jag har inte bara ett minne. Hela resan, alla 15 åren, är vad jag tänker på. Minnen jag skapat med mina lagkamrater.

– Klart att det finns vissa matcher som sticker ut, ”Conference final” och många ”game seven”. På det stora hela, när jag tänker tillbaka på det, är det ändå hela resan som får mig att må bra, avslutar Henrik Lundqvist.

Henrik Lundqvist gör dessa legendarer sällskap. Foto: Arkiv

