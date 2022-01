Svenskmålvakterna aktuella för ärofyllda pris

Tindra Holm, Emma Söderberg, Erik Portillo och Magnus Chrona upplever alla framgångsrika säsonger i den amerikanska collegeligan.

Nu finns de fyra svenskmålvakterna med på listan över kandidater till priset som årets målvakt i NCAA.

Via sin hemsida meddelade Hockey Commisioners Association (HCA) vilka målvakter som finns med på den så kallade “watchlisten” inför prisutdelningen av Mike Richter Award och National Women’s Goalie of the Year.

Priserna delas ut till de målvakterna som anses ha varit bäst i den amerikanska collegeligan, där Mike Richter Award delas ut till den bästa herrmålvakten och National Women’s Goalie of the Year delas ut till den bästa dammålvakten.

På dessa “watchlists” så finns totalt fyra svenskar med, jämnt fördelat mellan två herrmålvakter och två dammålvakter. Bland herrarna återfinns JVM-meriterade Erik Portillo (University of Michigan) och Magnus Chrona (University of Denver) på listan över prisaktuella målvakter, medan Tindra Holm (Long Island University) och Damkronornas OS-målvakt Emma Söderberg (University of Minnesota-Duluth) är de blågula spelarna på damernas lista.

Totalt innehåller herrlistan 28 målvakter och damlistan 19 målvakter just nu. Inom två veckor ska drygt 15 spelare finnas kvar på herrarnas lista innan pristagaren utses i april. För damerna väntas pristagaren utses i mars.

