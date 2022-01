Djurgårdens sportchef om läget efter målvaktsvärvningen: "Ingen smash and grab”

Djurgården har nu fått både tränare och en ny målvakt på plats till lagbygget. Nu berättar den tillförordnade sportchefen K-G Stoppel om det fortsatta rekryteringsarbetet och den befarade skadesmällen på backen Tom Nilsson.

Under onsdagsförmiddagen kom tillslut beskedet att Djurgården förstärker målvaktsposten med Alexander Salak efter en vecka av många turer. Den tillförordnade sportchefen K-G Stoppel är nu ytterst nöjd efter att ha rott affären i hamn.

– Det känns ju jättebra och gör ju vår idag starka målvaktsuppsättning ännu starkare och tryggare. Det kan vi ju konstatera är något som är mycket viktigt för oss och kommer att förbli det under den resterande delen av säsongen. Vi har ju letat noggrant efter att Niklas Svedbergs knä gick sönder här tidigare. Så nu är vi oerhört glada att vi har gått i mål med den här rekryteringen, säger Stoppel till Hockeysverige.

Hur lättad är du att det nu är helt klart med tanke på alla de turer som varit under senaste veckan?

– Det klart att jag är det. Det visar ju också att rekrytera spelare under den här delen av säsongen är ingen ”smash and grab”. Det handlar om noggrannhet och tålmodighet och kunna lita på det som vi hade bestämt oss för. Och att nu kunna gå i mål med det känns ju jätteskönt.

Salak bröt under tisdagen sitt kontrakt med klubblaget Sparta Prag och kommer att ansluta till Stockholm senare under veckan. En debut kan möjligen komma att ske redan under den kommande helgen.

– Han kommer att ansluta till oss lite senare i veckan och ska nog kunna vara tillgänglig till helgen.

Alexander Salak ansluter till Djurgården senare under veckan. Foto: BILDBYRÅN

HÄNDELSERIKA DAGAR

Man kan annars minst sagt konstatera att mycket har hänt i Djurgården under de senaste dagarna. Under tisdagen blev det officiellt att Joakim Fagervall tar över klubben som huvudtränare.

På skadefronten har dock läget blivit ännu mera vanskligt. Under den gångna helgens matcher tvingades både Marcus Sörensen och Tom Nilsson att utgå med nya skador.

I Nilssons fall rör det sig troligen om en allvarlig korsbandsskada. Något som Expressen avslöjade under tisdagen och som K-G Stoppel nu också befarar.

– Det ser väl inte jätteljust ut, även om vi har de sista kontrollerna där för att säkerställa hur pass illa det är. Men som sagt så utgår vi ifrån att det kan vara värst befarade där.

Är det en korsbandsskada som ni nu befarar?

– Ja det är väl det som är risken och vad vi befarar så att säga.

FORTSATT SPELARJAKT

Samtidigt fortsätter Stoppels jakt på ytterligare förstärkningar till lagbygget.

– Nu i samband med att Alexander ansluter så är fokuset egentligen kring att kunna hitta en center och en back här framöver för att vi ska kunna känna oss riktigt trygga.

Marknaden fortsätter dock att vara ytterst tunn där covidsituationen fortsätter att skapa svårigheter i hockeyvärlden.

– Nu var det ju några år sedan jag var och härjade tidigare på den här marknaden. Men det klart att man kan konstatera att oavsett år så är det inte en stor marknad vid den här tiden på säsongen. Nu med tanke på covid så kan man se att det är exceptionellt.

– Dels med tanke på att många ligor släpar efter med matcher vilket gör att serierna kanske inte har hunnit satt sig som det normalt brukar göra. Sedan är ju alla lag mer försiktiga med att släppa spelare just med den anledningen av att covid slår brett. Det gör ju att det blir stora risker med att släppa spelare. Så har ju även vi varit i vissa fall där man helt enkelt inte vågar då man inte vet från den ena dagen till den andra.

Upplever du att ni nu kan sätta en tydligare prägel på lagbygget med tanke på tränarrekryteringen och värvningen av Salak?

– Det har ju pågått ett arbete under hela säsongen. Jag tycker att vi har tagit stora steg här i slutändan. Det handlar ju om att befinna sig här och nu utefter förutsättningarna. Sedan arbetar vi ju utefter vår gemensamma prägel med det som vi behöver förbättra och förtydliga för att någonstans känna oss trygga. Efter det långa uppehållet här efter nyår så har vi också fått en väldigt bra start, vilket också visar att vi är på rätt väg.

Stoppel utvecklar:

– Det gör också att vi kan ingjuta mer mod och kraft i den gruppen som ändå har varit med här under hela den här resan. Sedan är det såklart positivt att vi också får in energi och nytt kött och blod med förstärkningarna. Det går inte att komma ifrån att vi har varit väldigt skadedrabbade under säsongen där vi har slitit hårt på manskapet. Nu fyller vi på i numerären men också i kraft och energi.

