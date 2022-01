Oskarshamn tog ledningen efter 15 sekunder mot Luleå.

Men sedan rasade de ihop – bland annat efter en tavla av Joe Cannata som tappar in pucken i eget mål.

– En synnerligen märklig historia, säger kommentatorn Lars Lindberg i C More.

Det blev bara en SHL-matcher under tisdagskvällen och Oskarshamn fick då en drömstart då Lukas Pilö satte första målet borta mot Luleå redan efter 15 sekunders spel.

Men därefter hände något mycket märkligt.

Luleå kvitterar till 1-1 genom en styrning av Carl Mattsson där IKO-målvakten Joe Cannata räddar med plocken och domarna blåser därmed av spelet men samtidigt som avblåsningen sker så tappar Cannata pucken in i sitt egna mål.

– Han greppar den för hårt i plockhandsken och på något sätt slungar han in den bakom sig själv, säger C More-kommentatorn Lars Lindberg.

Målet godkänt efter en lång videobedömning. pic.twitter.com/HbMwjq6zQN — C More Hockey (@cmorehockey) January 25, 2022

Domarna videogranskade målet eftersom de hade blåst av spelet innan pucken passerat mållinjen och efter videobedömning konstaterades att det var ett godkänt mål.

NY REGEL BAKOM GODKÄNDA MÅLET

Det förklarades sedan av domarna i tv-sändningen.

– Det är en helt ny regel för det här året. Min avblåsning kommer efter att pucken har styrts och går mot mål. I och med att det inte är någon mer påverkan utan att avblåsningen inte påverkar att pucken ska gå in i mål så är det mål enligt de nya direktiven och reglerna, säger domaren Mikael Holm i C More.

Domare Mikael Holm om Luleås omdiskuterade mål 👇 pic.twitter.com/e588i59ec3 — C More Hockey (@cmorehockey) January 25, 2022

Efter 1-1-målet så gick det fort för Luleå som gjorde både 2-1 och 3-1 av bara farten där finländarna Julius Honka och Juhani Tyrväinen blev målskyttar.

På bara fem minuters spel hade Luleå alltså gått från 0-1 till ledning 3-1.

Matchen pågår och ställningen är fortsatt 3-1 till Luleå i tredje perioden.

