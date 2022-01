Under måndagen kom beskedet att Frölundatränaren Roger Rönnberg testats positiv för corona. Något som nu gör att karantän väntar – samtidigt som laget tar sig an Leksand under tisdagen.

– Under omständigheterna mår han rätt okej, säger sportchefen Fredrik Sjöström till Hockeysverige.se.

När Frölunda under måndagsförmiddagen gick på is inför den förberedande träningen inför tisdagens möte mot Leksand saknades huvudtränaren Roger Rönnberg. Kort därefter kom beskedet från klubben att Rönnberg nu har testat positivt för corona.

Frölundatränaren kände sig krasslig under söndagen och testades därefter. Ett test som visade sig vara positivt och nu väntar karantän under den närmaste tiden.

– Under omständigheterna mår han rätt okej. Men det är sådana grejer och han kommer nog att kurera sig någon dag eller två här, säger sportchefen Fredrik Sjöström till Hockeysverige.se.

Rönnberg missar nu matcherna mot både Leksand och Luleå. Även mötet mot Färjestad på lördag är i farozonen för huvudtränaren.

Istället kommer laget att ledas av de assisterande tränarna Anders Burström och Kristofer Näslund framöver.

– Vi har ju full tillit till våra assisterande tränare Anders Burström och Kristofer Näslund. De kommer att klara den uppgiften galant.

Rönnberg är den enda i Frölunda som i skrivande stund har testats positiv.

– Det här har ju vi levt med under hela säsongen med. Det blir ju lite dag för dag där man får kolla och vi är alltid observanta.

Anders Burström får nu leda laget tillsammans med Kristofer Näslund under den närmaste tiden.

FRÅGETECKNEN INFÖR LEKSAND

Under måndagens träning fanns både Filip Johansson och Simon Edvinsson med på isen. De båda ser nu ut att att möjligen kunna göra comeback redan under tisdagens möte efter att ha varit indisponibla.

– Precis, om ingenting annat oförutsett sker så räknar vi med att de kan vara med i spel under morgondagen (tisdag).

Däremot råder det fortsatt frågetecken kring både Nicklas Lasu och Mattias Norlinder som saknades under måndagens träning.

– Med de båda får vi se lite under morgondagen. Det blir väl några beslut som kommer att tas på lite kortare tid. Men så är det alltid under en säsong där man inte alltid ska läsa in för mycket i att några spelare inte är i träning. Men vi får se lite under tisdagen om de kan vara tillgängliga mot Leksand.

Sedan tidigare har Frölunda Jan Mursak på skadelistan inför mötet med Leksand.

