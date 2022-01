De senaste veckorna har Hockeyallsvenskan tvingats skjuta upp flera matcher på grund av smitta inom klubbarna. Nu väljer ligan att förlänga grundserien med en vecka.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att man kommer att förlänga grundserien en vecka längre än den ursprungliga planen. Den sista omgången kommer att flyttas från 9 mars till 16 mars.

Det innebär även att slutspelet kommer att starta en vecka senare än planerat. Slutspelet startar därmed den 19 mars, medan play out drar igång dagen efter.

– Med den här manövern skapar vi mer luft i schemat för resten av grundserien. Detta leder till att vi kan få in alla uppskjutna matcher så som läget ser ut nu. Med ett kommande intensivt och tätt slutspel är det viktigt att vi gör vad vi kan för att spelarna ska kunna återhämta sig och gå in i slutspelet så fräscha som det går. Hatten av för klubbarna, vår sportchef (Erik) Ryman och C More för att vi kunnat få till den här lösningen, säger Hockeyallsvenskans vd Gabriel Monidelle i ett uttalande.

Skulle finalserien i Hockeyallsvenskan gå till sju matcher kan säsongen avslutas så sent som den 6 maj, meddelar ligan.

TV: Spelarna som kan gå från allsvenskan till SHL