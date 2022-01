För andra matchen i rad lyckades Alexander Holtz skriva in sig i målprotokollet för Utica Devils. Detta sedan han i natt överlistat JVM-kompisen Hugo Alnefelt i Syracuse Crunch-målet.

Efter att ha inlett året med en NHL-match med New Jersey Devils skickades Alexander Holtz ned till AHL-laget Utica Devils för två veckor sedan.

Sedan dess har den svenske stortalangen levererat poäng för farmarklubben – och i natt förlängde Holtz sin poängsvit till fem raka matcher när han i mötet med Syracuse Crunch stod för ett av Devils mål i matchen.

En och en halv minut in i matchen dundrade Holtz in ett direktskott bakom den tidigare JVM- och U18-VM-kompisen Hugo Alnefelt. Målet var Holtz nionde för säsongen och totalt står forwarden noterad för 17 poäng på 16 matcher i farmarligan.

Alexander Holtz with the one-timer puts the @UticaComets on the board in #UTIvsSYR pic.twitter.com/IoiZb1MdM8