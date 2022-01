Tidigare i veckan avgick Ronnie Glysing från sin post som ordförande i Hockeyettan. Under lördagens extrainsatta möte utsågs Håkan Svensson till ligans nya ordförande.

Via Twitter bekräftar Nybro Vikings ordförande Kim Ahlqvist att Håkan Svensson röstats fram till ny ordförande under Hockeyettans extrainsatta möte under lördagen.

Enligt NSD ska Svensson ha fått 23 av rösterna, medan den andra kandidaten, Svenska ishockeyförbundets tidigare ordförande Christer Englund, fick 17 röster.

Hockeyettans tidigare ordförande Ronnie Glysing avgick tidigare i veckan. Under hösten och vintern har det blåst snålt kring Hockeyettan och dess ledning på grund av bojkottade matcher, rättsliga processer och bråk som förts inför öppen ridå.

”Anledningen är att jag anser det bäst för Hockeyettan och dess medlemmar, då de negativa skriverierna och personangreppen mot mig inte bara skadar mig utan även Hockeyettan och våra samarbetspartners samt svensk hockey. Det vill jag inte fortsatt medverka till”, skrev Gylsing på Hockeyettans hemsida.

Svensson har tidigare varit ordförande i AIK mellan 2015 och 2020 samt i Hockeyallsvenskan mellan 2017 och 2020.

