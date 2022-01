Kim Martin Hasson har vid ett flertal tillfällen agerat expert i TV-sändningar kring både hockeyn på herr- och damsidan. I februari kommer hon ta sig in i studion för att följa OS-hockeyn med den svenska publiken och berättar nu för Hockeysverige.se om sina OS-upplevelser, expertkollegorna och hur hennes syn på media har förändrats sedan hon klev in i studiosändningarna.

– Klart att jag fått en annan förståelse precis som när jag kom in på ledarsidan, att jag då fick en annan förståelse för hur tränare och ledare hade det., säger hon.

Discovery satsar på att ha mycket meriterade hockeyexperter under OS. Peter Forsberg med två OS-guld, Henrik Lundqvist med ett OS-guld och ett OS silver samt Kim Martin Hasson som har ett OS-silver och ett OS-brons på meritlistan. Ett mycket OS-erfaret team med andra ord. För Martin Hasson, som till nästa säsong kommer jobba som sportchef i Frölunda, är det långt ifrån första gången hon medverkar i TV.



- Första gången tror jag var i Lilla Sportspegeln. Då fick jag testa på att vara reporter en gång, berättar Kim Martin Hasson för hockeysverige.se och fortsätter:

- Jag var faktiskt med ganska många gånger på Lilla Sportspegeln i början av karriären. Sedan nämnde jag att det skulle vara kul att få hålla i studion. Jag fick testa på och kände ”Gud vad hemskt det här var, Ska jag komma ihåg allt det där när jag ska följa ett manus.”

- Det var inte alls min grej, men att sitta och lite ”freestyla” och diskutera hockey är mer min grej.

Kim Martin Hasson. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

“FÅTT EN ANNAN FÖRSTÅELSE”

- Jag vet inte om folk tänkte på det här under hockey-VM. Vi hade poängfrågan och då var svaret Pekka Lindmark , men jag tänkte på Pelle Lindbergh och han har gått bort. Jag fick hans stipendium då jag var yngre.- Nu minns jag inte exakt vad jag sa men något i stil med att det var tråkigt att han inte fanns längre och så där, men det var ju om Pekka Lindmark så det blev lite fel. Jag sa det aldrig rakt ut och dom andra i studion räddade mig lite så jag vet inte hur många som märkte det, men min bror märkte det klart och tydligt.

Kim Martin Hasson fick som spelare ofta ställa upp på intervjuer och tycker själv att hon alltid haft en bra relation till medierna.



- Jag tycker att jag ändå hade en bra dialog med alla och att det fungerade bra. Klart att det kunde vara jobbigt ibland, men media är där för att lyfta vår idrott. Är det inte en positiv grej som hänt så måste det ändå tas upp.

Kim Martin Hasson blir intervjuad under VM 2015. Foto: Bildbyrån

- Ja, det kan jag nog. Från andra perspektivet. ”Vanligt folk” vill man veta allt som händer. Höra lite om dom stora grejerna. Även om det är tråkiga saker så vill man få fram det.- Jag har lite mer förståelse varför reportrar ställer samma fråga om och om igen eftersom dom vill höra något spännande eller som andra inte vet.- Klart att jag fått en annan förståelse precis som när jag kom in på ledarsidan, att jag då fick en annan förståelse för hur tränare och ledare hade det.

Hur förberedda är utläggningarna ni experter gör innan matcherna, i pauserna och så vidare?

- Jag skulle säga att jag inte har något manus överhuvudtaget. Klart att vi går igenom att vi till exempel ska prata om Sveriges trupp eller vad det kan vara.

- Det blir väldigt mycket plugg om spelare, hur har det gått för andra lagen i OS och så vidare. På så vis blir det mycket plugg om lag och spelare så man har det i bakhuvudet.

“OS – DET BÄSTA SOM FINNS”

Många har haft negativa åsikter om att kvinnor klivit in och jobbat medialt kring ishockeyn, men det är inget som drabbat Kim Martin Hasson så här långt.



- Nej, det har jag faktiskt inte. Nu var VM mitt stora inom herrhockeyn. Sedan har jag mest varit gäst-spelare på olika grejer.

- Jag fick en jättebra respons efter VM. Sedan är det säkert någon som tycker något där hemma, men det är inget jag har fått höra.

Du har själv spelat flera OS, hur ser du nu på att jobba i en TV-studio kring turneringen?

- Det ska bli jättekul. OS skulle jag säga är det bästa som finns och jag tycker det är kul att följa alla idrotter. Den här OS-atmosfären är otroligt.

- Jag tycker det ska bli kul att se Damkronorna tillbaka till ”verkligheten” där dom ska vara. Det ska bli spännande att se hur dom står sig eftersom vi inte sett dom spela mot bästa lagen på lagen på länge förutom i träningsmatcher.

Är det framför allt Damkronorna du ska lägga ditt fokus på?

- Nej, vi kommer följa alla matcher. Sedan är det såklart att det blir mycket ett Sverige-perspektiv så jag kommer nog att följa dom extra noga. Det tror jag absolut.

Vad tror du krävs om Damkronorna ska ta sig långt i OS?

- Att följa sin gameplan och ha tålamodet. Det kommer bli tufft även mot dom sämre lagen så det gäller, som sagt var, att ha tålamod.

- Nu är Sverige ett sämre rankat lag så det gäller att dom är smarta i sitt spel samtidigt som man har ett bra målvaktsspel, målskytte och ta vara på chanserna.

Damkronorna firar efter avklarade OS-kvalet. Foto: Bildbyrån

Svenska målvakter i damturneringen är Sara Grahn, Emma Söderberg och Ida Boman.



- Alla tre är väldigt duktiga målvakter. Sara väntar på sitt stora internationella genombrott. Hon har varit med väldigt länge, men kanske inte fått den utdelningen hon velat. Jag hoppas verkligen att hon kan få det i OS. Jag vet inte hur länge till hon spelar hockey, men jag tror absolut hon spelar ett par år till och kanske till och med ett ytterligare OS.

- Sedan har vi Emma Söderberg som spelat jättebra i collegehockey så det kan nog bli en väldigt bra konkurrens mellan dom två. Jag tror tränarna kommer gå mycket på vem som håller formen bäst.

“HISTORISKT FÖR ALLTID”

Kim Martin Hasson har själv spelat fyra OS-turneringar där hon vunnit ett silver och ett brons.



- Mitt bästa OS-minne är från Turin (silver 2006). Det laget vi hade önskar jag att jag haft med mig resten av livet, säger förra OS-målvakten med ett skratt och fortsätter:

- Vi hade ett så himla starkt lag. Alla kände varandra väl och verkligen gjorde allt för varandra. Absolut att vi hade framgångsrika år innan också med 02 och 05. Vi blev kallade blåbär 02, men vann ändå brons. Sedan fortsatte den här resan och vi tog oss till ett OS-silver, vilket är något som kommer leva kvar historiskt för alltid inom damhockeyn.

Två experter Kim Martin Hasson ska jobba med under Discoverys OS-sändningar är Henrik Lundqvist och Peter Forsberg.

- Peter jobbade jag med under förra OS:et. Han är jättetrevlig och jobbade även han med damhockeyn då. Vi satt i studion tillsammans. Det är kul att en så stor profil ändå kunde så pass mycket om damhockeyn och var genuint intresserad.

- ”Henke” har jag inte träffat så många gånger. Däremot har min bror (Kristoffer Martin) jobbat med honom en hel del. Det ska bli kul att nu få jobba ”Henke” också.

Peter Forsberg och Henrik Lundqvist OS 2006. Foto: Bildbyrån

Hur ligger du själv till med dina OS-förberedelser?

- Nu börjar jag samla ihop mig. Alla laguppställningar kommer in pö om pö. Jag har väntat in alla dom. Annars är det inte mycket jag kan göra innan turneringen börjat, avslutar Kim Martin Hasson

