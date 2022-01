Karolin Malmquist lämnar Leksand efter sex säsonger i klubben.

I stället kommer hon nu komma till spel i DamEttan med Malmö Redhawks.

– Ser en potential att hon ska kunna producera mer offensivt, säger Malmötränaren Calle Wendt till lagets hemsida.

Karolin Malmquist har spenderat sex raka säsonger i Leksand och då värvat spel mellan SDhL-laget och Division 1-laget.

Under årets säsong har hon däremot endast kommit till spel i SDHL och gjort 17 matcher för Leksands IF. Trots detta blir det ingen fortsättning i klubben, då Malmö Redhawks under dagen kunde presentera att 21-åringen ansluter till laget.

– I Karolin får vi in en smart center som tar ansvar över hela banan och är klok i sina beslut där ute. Hon är fortfarande ung och har ett driv, att hela tiden bli bättre, och vi tror att hennes utveckling fortsatt kommer gå åt rätt håll med kontinuerlig speltid, där vi även ser en potential att hon ska kunna producera mer offensivt, säger Malmötränaren Calle Wendt till lagets hemsida.

“ETT PROFESSIONELLT INTRYCK”

Kontraktet i Malmö sträcker sig över resten av säsongen och tanken är att hon nu ska förstärka laget inför det stundande kvalet till SDHL.

– Jag har fått ett väldigt bra och professionellt intryck av klubben. I Malmö hoppas jag kunna fortsätta utvecklas individuellt och ta en större roll i laget. Gruppen som redan finns här är väldigt stark och har en hög potential. Min känsla är att vi har väldigt goda chanser att ta oss hela vägen till SDHL och jag ser verkligen fram emot att börja spela för klubben, säger Malmquist själv i en kommentar.

Under säsongen har Malmquist inte skrivit in sig i poängprotokollet, men sedan tidigare säsonger har hon noterats för totalt tre poäng (2+1) på 79 spelade matcher.

TV: SDHL:s största överraskningsspelare

Matchrapporter: Linköping vann en uddamålsseger borta mot Leksand Payge Pena gjorde två mål när Leksand vann mot Göteborg HC Leksand avgjorde i sista perioden och vann mot HV 71 Luleå upp i topp efter seger mot Leksand 1–0-seger för Leksand mot Djurgården – Tereza Vanisova matchhjälte