SHL-matchen skjuts upp – Covid-19-utbrott i Brynäs

Brynäs IF lämnade Gävle i går för att ta sig till Oskarshamn, där laget hade en planerad match i kväll. Nu skjuts matchen upp då Brynäs har bekräftade Covid-19-fall i truppen, vilket Barometern rapporterar.

Matchen mellan IK Oskarshamn och Färjestad BK ställdes in bara timmen innan nedsläpp i tisdags och Oskarshamnspelarna, som hade tagit sig till Karlstad, fick sätta sig på bussen och åka hem igen utan en minuts istid.

Idag var det planerat för match mellan Oskarshamn och Brynäs i Oskarshamn, men nu blir även den uppskjuten, då bortalaget drabbats av ett Covid-19-utbrott i truppen.

Brynäs lämnade Gävle redan under gårdagen och under morgonen kunde Barometern rapportera att smittan tagit sig in i truppen.

Senare under morgonen bekräftade lagen att matchen kommer flyttas samt att Brynäs match mot Malmö på lördag kommer flyttas fram.

TV: “Djurgården borde ringa Fagervall”

Matchrapporter: Seger för Oskarshamn hemma mot Malmö Seger för Brynäs på hemmaplan mot Timrå Brynäs vann hemma mot Luleå Färjestad avgjorde tät match mot Brynäs i tredje perioden Linköping starkast i straffläggningen – vann hemma mot Brynäs