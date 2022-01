Mika Zibanejad stod för två nya assist i natt när New York Rangers besegrade Toronto Maple Leafs med 6-3, vilket innebär att han nu har poäng i sex raka matcher.

Trots detta var det en annan Rangers-spelare som snodde rampljuset då tuffingen Ryan Reaves noterades för två mål för första gången på nästan åtta år.

– Hoppas de fortsätter komma nu, sa Reaves om sin insats till NHL.com.

Mika Zibanejad har under de senaste sex matcherna lagt i en ny växel och börjar nu likna den spelaren han var i slutet av förra våren, då poängen flög in från lita alla möjliga håll. I natt förlängde han sin poängsvit till sex raka matcher, då han spelade fram till två mål i klassikermötet mellan New York Rangers och Toronto Maple Leafs.

Båda framspelningarna kom i den tredje perioden, men Zibanejads poäng kom att överskuggas av en större prestation i matchen. Nästan varje natt gör någon spelare två mål i en och samma match, men för tuffingen Ryan Reaves var det länge sedan.

“HAR HÄNT OFTA I MIN KARRIÄR”

Under årets säsong hade han fram tills i natt inte hittat nätet en enda gång, men mot Toronto var det proppen ur och 35-åringen lyckades då hotta nätet dubbla gånger.

– Du vill aldrig gå tre månader utan att göra mål Det har hänt ofta i min karriär och det känns bra att få dem ur vägen, speciellt i denna arenan. Hoppas de fortsätter komma nu, sa Reaves om sin insats till NHL.com.

Det var första gången sedan 2013 som veteranen noterades för två mål i en och samma match, vilket innebär att det gått nästan åtta år sedan han stod för en liknande prestation.

TORONTO-SVENSKARNA BIDROG

Toronto tog ledningen i första perioden och både William Nylander samt Pierre Engvall blandade sig in i poänggörandet. Engvall spelade fram Ilja Michejev till matchens första mål. Nylander stod för säsongens 21:a assist då han minuten senare spelade fram Mitchell Marner.

Trots att Toronto tog ledningen tidigt och hade ett 3-1-överläge efter den första perioden lyckade Rangers vända på steken och vinna matchen med 6-3.

New York Rangers - Toronto Maple Leafs 6-3 (1-3, 2-0, 3-0)

New York: Ryan Reaves 2 (2), Adam Fox 2 (7), Ryan Strome (9), Chris Kreider (25).

Toronto: Ilja Michejev (6), Mitchell Marner (8), Michael Bunting (9).