Tidigare i veckan gick Malmö Redhawks ut med att de sparkar tränaren Joakim Fagervall.

Det är ett felbeslut menar experten Petter Rönnqvist.

– Malmö har 50 problem, Fagervall är inte ett av dem, säger han i C More-studion.

I måndags gick Malmö Redhawks ut med att de sparkar huvudtränaren Joakim Fagervall efter att klubben parkerat på en tolfteplats i SHL, precis ovanför kvalstrecket.

Det beslutet ifrågasätts dock av C Mores experter Niklas Wikegård och Petter Rönnqvist. Enligt Wikegård kan det skada klubbens långsiktiga trovärdighet.

– Jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt att man tar bort Joakim Fagervall. Jag gillar honom som person och jag tror att om man hade velat bygga över tid för Malmös egna trovärdighet så hade man ha behövt haft kvar Fagervall längre, säger han i C More-studion “Hockeytorsdag”.

”FÖRSTÅR INTE BESLUTET”

Petter Rönnqvist håller med och menar att det är ett felbeslut att sparka Fagervall.

– Jag förstår inte beslutet överhuvudtaget, jag tycker det är ett jättemisstag av Malmö att släppa honom. Malmö har 50 problem, Fagervall är inte ett av dem. Jag tycker att det fanns andra bitar man hade kunnat justera på spelarsidan. Det är helt fel.

Studion diskuterar Malmös kris: "Jag förstår inte beslutet över huvud taget. Jättemisstag av Malmö att släppa honom" 👀 pic.twitter.com/JLBpHqK2ic — C More Hockey (@cmorehockey) January 20, 2022

I stället kräver Rönnqvist mer av lagets stjärnspelare som inte har kommit upp i nivå den senaste tiden.

– Tittar man på Magnus Pääjärvi eller Fredrik Händemark som värvades in under säsongen, vad hände där? Kolla på Carl Söderberg, vad hände med honom? Han var ju helt dominant i början och jag tänkte att det här är en MVP i hela ligan. Vad är det med Oscar Alsenfelt? Det är ju någonting i Malmö som inte stämmer, som inte lirar, säger Petter Rönnqvist i studion.

”MALMÖ ÄR UTE PÅ VÄLDIGT TUNN IS”

Niklas Wikegård menar sedan att det var fel av klubben att värva som de gjort under säsongen.

– Inför säsongen fick man in spelare som Lance Bouma, Carl Söderberg, Marcus Sylvegård och Joakim Ryan. Det kommer in ganska många nya och duktiga spelare. Sedan bygger man ett lag under sommaren och får en bra start på säsongen, säger Wikegård och fortsätter:

– Sedan ska Händemark in, och han ska inte spela i någon fjärdekedja, utan han ska in och spela sig igång. Sedan ska Pääjärvi spela sig igång och det blir en jävla skiftning i den här truppen. Jag tror att om Fagervall hade fått göra om den här resan hade han sagt nej till Händemark och nej till Pääjärvi. Som Petter sade så har de 50 problem som de behövde reda ut först. Jag tror att Malmö är ute på tunn is, väldigt tunn is.

