Lisa Hedengren om OS-truppen: "Varför ändra något som funkar?"

Tre målvakter, åtta backar och tolv forwards har kallats. Vi lät Lisa Hedengren ge sin syn på Ulf Lundbergs landslagstrupp - och vilka förväntningar vi kan ha på Sverige i OS.

– Alla vet nog att Sverige kan om de lyckas få ihop det, menar Hedengren.

Under onsdagen presenterade Ulf Lundberg vilka spelare som får representera Damkronorna under Olympiska spelen i Peking. Hockeysverige.se bad den tidigare landslagsspelaren, Lisa Hedengren, ge sin syn på laguttagningen och vilka förväntningar svenska folket ska ha på det här laget.



– I går släpptes Damkronornas trupp till OS i februari. Men på något sätt så kändes inte det här truppsläppet lika spännande som det brukar göra inför ett OS. Och varför inte det? Jo för att det var ett väldigt självklart lag som förbundskaptenen tog ut. Och jag känner mig lite som en "broken record” när jag säger att det var en trupp utan överraskningar, säger Lisa Hedengren och fortsätter.

– Enligt mig är allt detta endast positivt för Sveriges del. Att det är ett självklart val betyder att Sverige hittade truppen man vill satsa på för cirka tre turneringar sen. Man har redan fått spela ihop sig, och jag tror inte att det blir några större skillnader i kedjor och backpar. Återigen, bara positivt. Varför ändra på något som funkar?

Hedengren om truppen:

Målvaktssidan är densamma som tidigare turneringar där jag tror att både Sara Grahn och Emma Söderberg kommer få stå matcher. Ida Boman får ”front row” till att tidigt i karriären få uppleva ett OS vilken kan vara betydelsefullt i framtiden.



Backsidan är också i stort sett densamma bara det att Emmy Alasalmi är tillbaka i truppen efter att ha tagit sig tillbaka från en skada. Överraskning för det? Absolut inte! Hon har ett OS med sig från tidigare och kommer förstärka backsidan ytterligare. Enligt mig är det här den mest kompletta uppsättningen av backar jag har sett i landslaget på väldigt länge. Fick jag önska så skulle gärna lite storlek få finnas med, men spelmässigt är det en väldigt bra mix av spelare.

Emmy Alasalmi är tillbaka. Foto: Bildbyrån.

LÄS MER: Se Damkronornas OS-trupp här



Forwards är och stabila och jag tror att Ulf Lundberg kommer forma kedjorna som tidigare. De har visat en fin bredd och det finns både grovjobb, finess, fart, smartness och målgörare. Lyckas man få ut det bästa ur samtliga forwards så finns det stor chans att Sverige blir ett jobbigt lag att möta.



Och just detta med att få ut det bästa ur spelarna, under de matcher som ska spelas, det tror jag är nyckeln för Sverige i OS. Att spela OS är stort, och det händer mycket runt omkring, så jag hoppas att Sverige hinner landa i det och inte låter det påverka spelet allt för mycket. För det är ju ändå så att Damkronorna inte kommer in med superhöga förväntningar på sig. Iallafall inte utifrån. Alla vet nog att Sverige kan om de lyckas få ihop det. Men det har man ju inte fått de senaste stora turneringarna. Jag tror kanske man har större förväntningar på sig själva inifrån laget än utifrån. Vilket är bra, det är egentligen bara det som spelar roll. Det är det som kommer avgöra hur långt det här laget kommer gå i turneringen.

GULDFAVORITERNA

Så vilka är då favoriterna till att vinna OS-guld i år? Ja det är ju inga överraskningar jag bjuder på här heller utan det är USA och Kanada som kommer slåss om det. Tätt där bakom kommer Finland som vi alla vet kan utmana toppen på riktigt om det stämmer för dem.



Sen finns det ju den stora frågan om varför dessa tre nationer är så överlägsna och lyckas så bra år ut och år in? Men egentligen är det inte så otroligt, allt kommer ju ner till satsning. Vad gör länderna för satsningar på sitt damlandslag och sin damhockey i stort?

Det blev amerikanskt guld 2018.

USA och Kanada har varit bäst sedan start. De har också haft den största satsningen. Och självklart spelar antal spelare med mera roll, men man måste ju också utnyttja och ta hand om de spelare som finns.



Finland har alltid varit en bra landslag, men hur kan de ha tagit ytterligare kliv och närmat sig topp-två i världen medan resten av nationerna kanske har gått åt motsatt håll? Satsning. De har gjort en enorm satsning och vad jag vet verkligen lagt resurser på sitt damlandslag. Och inte helt otippat så har det givit resultat.

TV: Luleåtränaren om guldutmanarna

Svenska ishockeyförbundet gick igår ut med att det ska göras en satsning på svensk damhockey och Damkronorna. Sverige ska bli en toppnation igen. Jag hoppas verkligen att man gör det ordentligt. För det är på tiden. Vill man göra en resa likt Finland så kommer det krävas mycket av spelare, ledare och förbund. Och inte bara snack utan väldigt mycket. Men kan de som kan väl vi? Eller?