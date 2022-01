Willie O'Ree hyllades i natt – fick sitt nummer pensionerat

Willie O'Ree var den första svarta spelaren någonsin att spela i NHL.

I natt hyllades pionjären av Boston Bruins när han fick sitt tröjnummer 22 pensionerat av NHL-klubben.

– Tack för all er fantastiska kärlek och support, sade O'Ree efter ceremonin.

Den 18 februari 1958 blev Willie O'Ree den första svarta spelaren någonsin att spela en NHL-match då han spelade för Boston Bruins i mötet med Montréal Canadiens.

I natt, exakt 64 år efter den historiska debuten, hyllades O'Ree genom att få sitt tröjnummer 22 pensionerat av Boston Bruins. Inför nattens möte med Carolina Hurricanes höll Bruins en ceremoni där O'Rees tröjnummer hissades till taket i TD Garden.

INVALD I HALL OF FAME

På grund av det rådande smittoläget följde O'Ree ceremonin från sin dotters hem i San Diego.

– Till alla Bruinsfans vill jag säga att jag är ärad att ha fått spela framför er. Tack för all er fantastiska kärlek och support. Det här är en oförglömlig dag. Jag är överväldigad och glad över att vara en del av Bruins för all framtid, sade O'Ree efter ceremonin via videolänk.

Totalt gjorde O'Ree 45 matcher med Bruins. Pionjären är sedan tidigare invald i Hockey Hall of Fame.

– Jag kommer aldrig glömma mina lagkamrater i Bruins omklädningsrum som accepterade mig som en av dem. Detta var under en tid då vissa fans och motståndarspelare inte var redo att se en svart spela i NHL, säger O'Ree.

HURRICANES FÖRSTÖRDE FESTEN

Tyvärr, för O'Ree och Bruins skull, kunde inte laget följa upp den fina ceremonin med en lika fin insats.

Bruins kollapsade i hemmamötet med Hurricanes, där man förlorade med hela 1–7 sedan comebackande Tuukka Rask släppt in fem mål på tolv skott i den första perioden.

– Jag måste hjälpa laget lite. Alla kan inte alltid vara på topp, så då behöver du som målvakt i bland kliva fram och göra några räddningar. Jag skulle ha gjrot två eller tre mer räddningar i den första perioden för att hålla det lite jämnare. Det var bara en sådan kväll… Men en sak har jag lärt mig genom åren: Du är aldrig så dålig som du tror. Du måste bara hålla dig sansad och lita på processen, säger Rask till NHL.com.

Linus Ullmark klev in mellan Bruins stolpar till den andra perioden och avslutade matchen med att rädda 20 av 22 skott.

Hurricanesbackarna Tony DeAngelo och Jaccob Slavin var poänbäst på isen med tre poäng vardera i matchen.

Boston Bruins – Carolina Hurricanes 1–7 (1–5, 0–0, 0–2)

Boston: Patrice Bergeron (12).

Carolina: Jesperi Kotkaniemi 2 9), Teuvo Teräväinen (11), Seth Jarvis (7), Derek Stepan (5), Jaccob Slavin (2), Andrej Svetjnikov (13).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.