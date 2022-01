Det vankades toppmöte i HockeyAllsvenskan under onsdagskvällen då Björklöven och HV71 möttes i Umeå.

Då blev det bortalaget HV som kunde gå segrande ur striden då de vann med 5-2 efter att Daniel Norbe, i fjol i Björklöven, gjorde ett avgörande mål.

– En viktig vinst, det var en tuff bortamatch, säger Norbe efteråt.

Förra gången som Björklöven och HV71 möttes uppe i Umeå så blev det en klar seger för “Löven” då de vann med hela 6-2.

Under onsdagskvällen fick HV revansch när de var tillbaka i Västerbotten då bortalaget från Jönköping kunde ta alla tre poängen efter att ha vunnit med 5-2.

Serieledarna tog ledningen halvvägs in i den första perioden då Jonathan Davidsson föste in pucken bakom Joona Voutilainen i Björklövenkassen.

Direkt i början av den andra kom också 0-2 då Emil Andrae skickade upp pucken i nättaket. En miss av Chad Billins i HV-försvaret gjorde dock att Björklöven kunde reducera genom William Eriksson. Mindre än en minut efter 1-2-målet lyckades dock HV återta sin tvåmålsledning då Alexander Ytterell dundrade in ett direktskott.

SPIKEN I KISTAN EFTER MÄRKLIG SITUATION

Hemmalaget fick dock kontakt i inledningen av den tredje perioden när Gustav Possler satte 2-3. Strax därefter drog dock Daniel Rahimi på sig en utvisning för hög klubba och i det efterföljande powerplay-spelet kunde Daniel Norbe göra 2-4 efter att pucken styrts in i eget mål av en Björklövenspelare.

Norbe, som spelade i Björklöven förra säsongen och bröt sitt avtal med “Löven” för att skriva på för HV, blev därmed matchvinnare för HV71.

– En viktig vinst, det var en tuff bortamatch. Vi spelar bra i 60 minuter och hade inte så många dippar som vi haft i tidigare matcher. Jag tycker att vi vinner rättvist. Skönt att få göra mål, jag hade en del skott utan att få in den så det var skönt att få hjälp att få in pucken där, säger Daniel Norbe till C More efteråt.

HV71 kunde sedan sätta spiken i kistan efter en märklig situation där målvakten Joona Voutilainen åkte till båset för att Björklöven skulle sätta in en sjätte utespelare men ingen utespelare hoppade in på isen. Voutilainen fick därmed åka tillbaka mot sitt mål igen men innan han hann tillbaka så lade Taylor Matson in pucken i tom kasse.

HV vann därmed toppmötet med 5-2 efter att ha vunnit skotten med 46–27 i matchen.

Björklöven – HV71 2–5 (0-1,1-2,1-2)

Björklöven: William Eriksson, Gustav Possler.

HV71: Jonathan Davidsson, Emil Andrae, Alexander Ytterell, Daniel Norbe, Taylor Matson.

