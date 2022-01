Alexander Salak var en stjärna i SHL under sin tid i Färjestad.

Nu uppger SVT Sport att den tjeckiske målvakten är klar för spel i Djurgården.

Djurgården uppges förstärka sin målvaktssida inför säsongsavslutningen.

Enligt SVT Sport ska den förre Färjestadsstjärnan Alexander Salak vara överens med SHL-jumbon. Enligt sajten hoppas Djurgården att den tjeckiske veteranmålvakten ska kunna vara spelklar redan till helgen.

Enligt tjeckiska iSport.cz kommer Salak att bryta sitt kontrakt med sin nuvarande klubb Sparta Prag antingen i dag eller i morgon.

– Vi hanterar ärendet just nu. Vi får se vad som händer, säger sportchefen Petr Ton till sajten.

VANN SM-GULD 2011

Salak spelade SHL-hockey med Färjestad under två säsonger (2010/11 och 2012/13), där han 2011 spelade en nyckelroll i värmlänningarnas guldlag, medan han under sin andra säsong i klubben noterades för en räddningsprocent på 93,9 procent samt ett snitt på 1,61 insläppta mål per match.

Efter avskedet från Färjestad 2013 spelade 35-åringen sju säsonger i KHL innan han vände hem till Tjeckien och Sparta Prag inför fjolårssäsongen. Den här säsongen står han noterad för en räddningsprocent på 90,0 procent efter 23 spelade matcher i den tjeckiska ligan.

På meritlistan har Salak, förutom SM-guldet med Färjestad, även tre VM-turneringar och ett OS med Tjeckien.

Hockeysverige.se söker Alexander Salaks agent Andreas Johansson.

