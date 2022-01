Båda är födda 2004 och har ännu inte draftats.

Nu tar Juraj Slafkovsky och Simon Nemec plats i Slovakiens OS-lag.

När Slovakien i dag presenterade sin trupp till spelen i Peking så stod det klart att den kanadensiska förbundskaptenen Craig Ramsay valt att plocka med två 17-åriga stortalanger:

Juraj Slafkovsky och Simon Nemec.

Slafkovsky är hemmahörande i finska TPS, där han spelat 20 matcher och producerat fyra poäng. Redan förra säsongen debuterade forwarden i det slovakiska herrlandslaget och han tog även plats i Slovakiens VM-lag, trots att han aldrig spelat seniorhockey innan turneringen.

17-åringen tippas att gå väldigt tidigt i sommarens NHL-draft.

Nemec, som även han tippas gå tidigt i förstarundan i den kommande draften, spelar å sin sida klubblagshockey hemma i Slovakien, där han sedan förra säsongen är ordinarie i högstaligalaget HK Nitra. Den här säsongen har backen producerat 18 poäng (0+18) på 27 matcher.

Liksom Slafkovsky fanns Nemec med i fjolårets VM-lag.

I den slovakiska OS-truppen återfinns även de tidigare Leksandsstjärnorna Marek Hrivík och Peter Cehlárik samt andra Sverigebekantingar i form av Libor Hudacek och Marek Daloga.

For the 8th consecutive time since gaining independence, Slovakia🇸🇰 will play at the #Olympics in #Beijing2022. Here are the chosen players from six different leagues: https://t.co/ay3YhMZPPQ#RoadToBeijing #hockey #icehockey #hokej #Slovakia @HockeySlovakia @olympijskytim pic.twitter.com/oXPyt4pQdk