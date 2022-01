Nya restriktionerna – 500 personer per sektion

I förra veckan meddelade Regeringen att maxtaket på 500 personer skulle återinföras. Nu ändras det och lagen kommer kunna släppa in 500 personer per sektion i stället.

För exakt en vecka sedan meddelade regeringen att publiktak återinförs och att de svenska ishockeyklubbarna tvingas begränsa antalet åskådare till 500 personer.

På allmänna sammankomster är fortsatt 500 personer maxtaket, men för hockeyklubbarna gäller inte maxtaket på samma sätt. För lag med arenor, som är uppdelade i sektioner och som är av större storlek, kommer man att få släppa in 500 personer per sektion.

Det som gäller är att åskådarna på de olika sektionerna inte får komma i kontakt med varandra under matcherna, varje sällskap får max vara åtta personer och det ska vara distans mellan sällskapen.

Utöver det kan klubbarna släppa in åskådare, vilket innebär att maxtaket i arenorna inte längre är 500 personer, utan att det beror på storleken på arenan och hur många sittplatser arenorna har. Flera SHL-klubbar har gått ut med informationen på i deras sociala medier och på Frölundas hemsida står det:

“För arenor av Scandinaviums storlek och karaktär kan fler släppas in enligt principen med sektionering.Regeln är 500 per sektion som inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till evenemanget.Vad det rent konkret betyder i antalet besökare i arenan återkommer Frölunda HC till när den beräkningen är gjord på hemsidan, i sociala medier och i nyhetsbrev.”, skriver de.

TV: Kan Joel Lundqvist slå Janne Sandströms rekord?