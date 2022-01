Englund: Avstängningsgate, restriktioner samt märklig övergång

Den ena blir avstängd, den andra får spela vidare i väntan på dom. Publiktaken ändras och skyttekungar kan byta klubb. Det har varit en händelserik dag i Hockeyallsvenskan.

I skrivande stund har jag matchen Mora-Kristianstad på i bakgrunden. Ett back to back-möte där söndagens match bitvis var en grinig historia där det dock endast delades ut fyra utvisningsminuter.

En märklig sak jag ställer mig frågandes till är handhavandet av efteranmälan på Kristianstads Deven Sideroffs för sin höga crosschecking under matchen. Det anmärkningsvärda i kråksången är att Sideroff spelar i måndagens returmöte. Normalt förfarande är annars att spelaren är avstängd i väntan på utredning men det tycks vara bortblåst i det här fallet.

Man blir knappast mindre fundersam när en annan Kristianstadsspelare, i form av Amil Krupic, fick sin avstängningsdom verkställd tidigare under måndagen. Varför kunde man inte behandla Sideroffs ärende i samma veva?

Sedan kanske det är jag som är dåligt påläst eller rentav dum i ämnet men hur kommer det sig att i de allra flesta fall blir spelarna avstängda i väntan på dom men inte i det här fallet? Jag tror knappast jag är ensam om dessa frågor vilket ger ett stort utrymme till ligan att förklara varför man agerar som man gör.

***

Det dök även upp en positiv nyhet under måndagen där det beslutades att gränsen på 500 åskådare per match utökas till att gälla 500 åskådare per sektion. Någonstans har man förmodligen insett det orimliga i att begränsa stora arenors kapacitet till 500 personer. Sedan tror jag även att man ser problem med att skjuta ut stödpengar till kreti och pleti som ju skett under hela pandemin till följd av diverse restriktioner. Genom att höja kapaciteten på matcherna lyckas man förmodligen undkomma den lilla detaljen eller åtminstone att stödet blir betydligt mindre.

***

Under måndagen kom uppgifter om att Västervik värvar Almtunas Sebastian Benker. Benker som rivstartade säsongen genom att göra 13 poäng på de inledande tio matcherna har sedan, precis som laget, mattats av under säsongens gång. På sina senaste 21 matcher har det endast blivit sex poäng från Sebastians klubba, men han är trots det lagets främsta målgörare och tredje bästa poängplockare.

I Västervikslägret förstår jag värvningen till 100%. Man får en åkstark spelare som kan ligan och skulle dessutom passa in i många olika roller. Likväl som han kan ta en roll i fjärdelinan kan han lika gärna ta plats högre upp i hierarkin. Ja, till och med kliva in och vikariera i en förstalina vid behov.

Utåt sett tror jag man säger sig täcka upp för Lucas Sandström som drog på sig en otäck skada redan i sitt första byte i Västerviksdressen. Den skadan visade sig vara illa där hela säsongen är i fara. Men det går inte att undgå att spekulera i att man ger sig själv möjligheten att sälja av någon av sina transatlantiska stjärnor om chansen skulle uppenbara sig.

SVÅRT ATT FÖRSTÅ ALMTUNA

Däremot har jag svårt att förstå övergången ur Almtunas synvinkel. Med hjälp av målskillnad ligger man precis ovanför det negativa strecket och en gastkramande avslutning på serien är att vänta. Lägg därtill att man för någon månad sedan släppte lagkaptenen Emil Berglund till Djurgården.

Jag är också ganska övertygad om att Almtuna knappast fick några större summor för Benker. Om det ens är pengar inblandade tror jag mer på en symbolisk summa i sådana fall. Jag har svårt att förstå Almtuna i den här övergången men jag har givetvis inte hela bilden. Det kan ha hänt saker under säsongens gång som är omöjligt att veta.

***

För att följa upp det jag skrev i inledningen av den här texten har Sideroff reducerat på straff samt gjort 4-3 efter att ha tagit ikapp ett 4-1-underläge till ställningen 4-4 inför sista perioden.

Mora vann till slut matchen med 6-5, efter att Johan Persson avgjort med fyra sekunder kvar.

