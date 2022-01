Efter flera starka år i HockeyAllsvenskan spelade Kim Johansson sig till ett SHL-kontrakt med moderklubben Luleå. Men säsongen har varit tuff för Johansson, som både behövt hantera en skada och en skral speltid. Nu berättar han om säsongen - och reflekterar över om det var rätt att ta klivet till SHL.

– Det är svårt att säga. Det kan vi nog analysera om fem år, säger han till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

När övriga laget satt nere i omklädningsrummet och varvade ner efter förlustmatchen mot Brynäs körde Kim Johansson på för fullt, på egen hand. Han fick bara spela ett fåtal minuter under matchen och fick sedan köra en rejäl genomkörare efter matchen i stället.

Slitsamt?

– Jo…men det behöver göras. Speciellt när man inte spelar så mycket. Men idag var det ändå rätt lugnt - det brukar vara värre efter hemmamatcherna, säger Kim Johansson till hockeysverige.se samtidigt som han pustar ut.

Att inte få så mycket speltid är något den unge backen behövt vänja sig vid. Efter flera säsonger med omkring 20 minuters istid nere i HockeyAllsvenskan har han fått nöja sig med knappt hälften, 8:51, i snitt per match med Luleå.

Hur är det att behöva sitta som sjundeback och se nästan hela matchen från sidan?

– Hehe…ja alltså när vi spelar som vi gör idag (läs: igår) är det ingen njutning direkt, säger Johansson och fortsätter:

– Det är ganska jobbigt mentalt. Man måste vara påslagen hela tiden men får inget gratis eftersom man inte kommer in i matchen. Det gäller bara att jobba med skallen hela tiden och hålla igång så gott det går.

“SKADAN KOM VÄLDIGT OLYCKLIGT”

Johansson har fått kämpa i motvind i princip hela säsongen. Han fick skralt med speltid till en början, men slog sig sedan in i laguppställningen allt mer frekvent. Då åkte han på en hjärnskakning som höll honom borta från spel i flera veckor, innan han sen lånades ut till Björklöven under fyra matcher för att där få spela sig i form igen.

– Skadan kom väldigt olyckligt. Jag hade precis kommit in i det och fått spela mer, och kände att coacherna litade mer på mig. Det var en tid där vi hade många skador också, så det var egentligen öppna spjäll att spela. Det var väldigt surt men samtidigt var det bara att försöka gneta sig in igen.

Kim Johansson och Isac Brännström. Foto: Bildbyrån

Hur mycket betydde det ändå att i det läget få en utlåning till Björklöven där du fick mycket speltid och dessutom fick komma till ett vinnande lag?

– Det var superbra i Björklöven. Det var bra grabbar i laget och jag kände ledarstaben litegrann också. Det var lätt att komma in i det och göra några matcher - och som du sa var det skönt att få komma till ett vinnande lag.

– Men samtidigt är det här, i SHL och på den stora scenen, jag vill vara.

Det är din första SHL-säsong. Hade du på känn att du skulle få den här rollen i laget, eller hade du trott och hoppats på mer?

– Det är klart jag hade det i bakhuvudet, att jag skulle få jobba mig in i laget. Jag tycker det har varit en säsong med mycket upp och ned för min del. Jag kom in i allting, då kom skadan, och sen har jag inte riktigt kommit tillbaka som jag vill efter skadan. Men det kanske har med kontinuiteten att göra också, att jag inte spelar så mycket.

“FÖRSÖKER ATT INTE VISA EN GNUTTA BESVIKELSE”

Johansson förklarar att säsongen varit påfrestande.

– Det har varit tufft, helt klart. Jag får jobba mycket mentalt för att försöka driva mig själv framåt varje dag. Det är inte så mycket annat jag kan göra än att jobba hårt, vara påslagen och fråga vad som behöver bli bättre för att jag ska få mer speltid. Jag får försöka att inte visa en enda gnutta besvikelse förutom när jag är hemma ensam, säger han med ett leende.

– Det finns inget annat jag kan göra.

Tror du att det ändå kan vara lättare att hantera situationen nu när du är i Luleå, som trots allt är din klubb?

– Det tror jag absolut. Samtidigt medför det en annan press som jag fått hantera. Det är många kompisar och bekanta som frågar: “Varför spelar du inte”, och hela den biten. Det får man höra oftare än om jag hade spelat i ett annat ställe. Men även om det ibland kan vara lite jobbigt får jag en bra stöttning av både familjen och polarna också, så det hade nog varit svårare att vara i den här situationen i ett annat lag.

Johansson i Hästentröjan. Foto: Bildbyrån.

Kim Johansson vräkte förra säsongen in 34 poäng från sin backplats i Vita Hästen och hade bara Jimmie Jansson Lorek samt Rasmus Bengtsson före sig i backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan.

Känner du ändå att du gjorde rätt som tog klivet upp i SHL?

– Det är svårt att säga. Jag vet inte. Det får framtiden utvisa. Det kan vi nog analysera om fem år.

– Men just nu känns det rätt. Jag har en bra kommunikation med tränarna och försöker jobba på detaljer varje dag för att bli bättre. Men coacherna tycker jag har tagit steg och jag tycker jag har tagit steg. Det kände jag när jag var i Björklöven också.

“BÄTTRE FÖRBEREDDA”

När Luleå under torsdagen föll med 3-1 mot Brynäs tog den klubbrekordlånga sviten med 14 raka poänggivande matcher slut. Kim Johansson menar att laget kom snett in i matchen från början.

– Vi behöver vara bättre förberedda. Vi var inte alls där från start och då blev det hafsigt. Då var det svårt att komma in i det igen, konstaterar han.

Under lördagen möter Luleå Skellefteå i ett glödhett toppmöte.

