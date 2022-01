Västerås har målvakten Linus Ryttar borta på grund av sjukdom.

För att ersätta honom kan laget meddela att de lånar in målvakten Jonas Eneroth från Köping i Hockeyettan.

– Han finns med under de två kommande matcherna, berättar Patrik Zetterberg på lagets Twitter-sida.

Västerås har kort om spelare till kvällens möte mot Kristianstad och på målvaktssidan saknas Linus Ryttar, vilket innebär att Johan Gustafsson är A-lagets enda målvakt.

För att lösa målvaktsbekymret kan laget nu meddela på sin Twitter-sida att de lånar in Jonas Eneroth från Köping i Hockeyettan.

– Eftersom Linus Ryttar är sjuk och båda våra juniorlag spelar matcher under helgen så har vi valt att låna in Jonas Eneroth från Köping som back upp till "JG". Han finns med under de två kommande matcherna, berättar Patrik Zetterberg där.

Målvakten har under säsongen i HockeyEttan en räddningsprocent på 91.1 på 15 matcher i Köping.

Så här ser laget ut ikväll! 💛🖤



⛔️ Vilar: 10 Jansson-Lorek (b), 33 Ryttar (mv) och 55 Fernholm (b)



🔄 Tillbaka: 20 From (f), 56 Lunsjö (f) och 61 Gunnarsson (b)



✅Lån: 1 Eneroth (mv) pic.twitter.com/8kjAvHpm4W — Västerås IK (@vasterasik) January 14, 2022

Utöver Ryttar saknar laget även Jimmie Jansson Lorek och Simon Fernholm, men får tillbaka Mathias From, Alexander Lunsjö och Daniel Gunnarsson.

TV: Spelarna som kan gå från Hockeyallsvenskan till SHL

Matchrapporter: Köping Hockey vände underläge till seger Storseger för Västerås – Anton Svensson tvåmålsskytt Colby Sissons tremålskytt i Vita Hästens seger mot VIK Hockey Lukas Zetterberg fixade segern för VIK Hockey i matchen mot Björklöven Köping Hockey segrare borta mot Sundsvall Hockey