Kanada presenterade under kvällen sin ledarstab till Pekingspelen. Claude Julien går in som huvudtränare, svenskbekantingen Jeremy Colliton går in som en av tre assisterande tränare och Shane Doan får ansvaret som general manager.

Claude Julien fick under våren förra året sparken från sitt uppdrag som huvudtränare i Montréal Canadiens. Sedan dess har han nämnts i spekulationer kring tränarjobb runt om i NHL, men ännu har han inte hoppat in i någon ny klubb.

Detta innebär at than står ledig och redan i slutet av november förra året ar det kommit uppgifter från NHL-insidern, Elliotte Freidman, att Julien kunde vara aktuell för rollen som huvudtränare i det kanadensiska landslaget om NHL nekade sina spelare från deltagande.

Claude Julien skulle ha rollen som huvudtränare i det kanadensiska laget som var tänkt att spela i Spengler Cup, men så blev inte fallet då turneringen ställdes in.

LEDARSTABEN UTSEDD

Nu står det klart att Julien får axla ansvaret som huvudtränare i Pekingspelen. I samband med att Kanada meddelar Juliens deltagande kan de även bekräfta att Shane Doan kommer få rollen som general manager under spelen.

– Vi är glada över att kunna presentera vår erfarna ledningsgrupp och tränarstab som kommer att leda Kanadas herrlag vid OS 2022. Med mindre än en månad tills herrturneringen drar igång är vi glada över att fortsätta arbeta med hela personalen när de förbereder sig för att representera Kanada och bygga ett lag som kanadensare kan stötta när de försöker ta hem guldmedaljen, säger Hockey Canadas ordförande Tom Renny om ledarstaben.

De assisterande tränarna till Julien blir Nolan Baumgartner, Tyler Dietrich och Jeremy Colliton, som mellan säsongerna 2013/14 och 2016/17 tränade Mora IK.

