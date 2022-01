William Nylander agerade stor segerorganisatör för Toronto Maple Leafs i natt. Först sköt stjärnsvensken sitt 16:e mål för säsongen under ordinarie matchtid – sedan sköt han bonuspoängen till Maple Leafs i straffläggningen.

– Jag såg luckan uppe på plocksidan, säger Nylander på presskonferensen efter matchen.

William Nylander slog till med sitt 16:e mål för säsongen när Leafs bortabesegrade Vegas Golden Knights med 4–3 efter straffläggning, där Nylander blev den enda spelaren att göra mål på sitt strafförsök.

Nylander hade tidigare överlistat Robin Lehner på ett friläge under matchen, då han fintade ned landsmannen på isen innan han kyligt lade in pucken till 1–0. I straffläggningen valde 25-åringen att prickskjuta in avgörandet i plockhandskkrysset.

– Det är en lite annorlunda situation på en straff, då du inte har någon som jagar dig. Jag försökte bara se vilka alternativ han (Lehner) gav mig och jag såg luckan uppe på plocksidan, säger Nylander på presskonferensen efter matchen.

– Jag har ett par varianter i bakhuvudet och jag försöker bara hålla mig till en av dem beroende på vad målvakten gör.

“VÅR KEDJA VAR INTE BRA”

Trots segern och sin framträdande roll i vinstmatchen var Nylander inte nöjd med vad hans kedja bidrog med i 4–3-segern.

– Vår kedja var inte bra i kväll. De hade mycket tryck på oss och vi spelade slarvigt. Det var stort att vi vann, men vi måste spela bättre.

William Karlsson sköt Vegas 2–3-reducering tidigt i den tredje perioden, vilket var hans sjätte fullträff för säsongen. Mattias Janmark fanns med i förarbetet till Karlssons reduceringsmål.

William Nylander har producerat 36 poäng (16+20) på 34 matcher den här säsongen och ligger tvåa i den interna poängligan, en poäng bakom Auston Matthews.

Med sina 16 mål ligger han även på en delad andraplats i den svenska skytteligan i NHL tillsammans med Adrian Kempe (Los Angeles). Filip Forsberg (Nashville) toppar den svenska skytteligan med sina 18 fullträffar.

Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs 3–4 e. str (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1)

Vegas: Keegan Kolesar (3), William Karlsson (5), Alex Pietrangelo (6).

Toronto: Willian Nylander (16), Auston Matthews (23), Ilja Michejev (4).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.