Göteborg HC har under säsongen gått riktigt tungt och förlorat samtliga spelade matcher. I veckan har flera spelare lämnat laget och i efterhand kritiserat klubben samt tränaren Heini Lundin. Nu svarar lagets ordförande Jan Mellgren på kritiken.

– Om man inte lyckas och då väljer att kasta skit klubben man varit i är så långt under mitt sätt att tänka, säger han till Hockeysverige.se.

Det stormar kring Göteborg i SDHL. Inte nog med att laget ligger sist. Inte mindre än sex spelare, Annelie Zander, Andrine Furulund, Majken Gunnarsson, Sandra Rannerud, Johanna Kellander och Felicia Bjälvegård har lämnat klubben under säsongen. Spelare har kritiserat träningskulturen i klubben. Bland annat sa Sandra Rannerud att tränarna inte har den kunskap som krävs.

Idag i

Aftonbladet

ger målvakten, Sofia Reideborn, sin syn på situationen i klubben. Hon säger bland annat:

”Vi har en huvudtränare som inte varit på plats under majoriteten av säsongen. Som dyker upp lite då och då. Det är svårt att veta vem som är den tydliga ledaren, vem man ska vända sig till...?”

”Vi spelar i Sveriges högsta serie och har man inte vunnit en enda match så ska huvuden rulla. ”

”Det är klart tankarna om att sticka har funnits. Men jag sitter i en annan situation. Jag har redan brutit ett kontrakt tidigare och vill inte göra det igen. Dessutom vill jag spela hockey, så jag får bita i det sura och härda ut…”

Janne Mellgren är Göteborgs Ordförande. Han har inte själv hört kritiken som framförts i media och vill inte ha någon pajkastning i olika tidningar.

- Klart att jag blir ledsen, men också lite förbaskad av den kritik som framkommer. Vi har naturligtvis från klubbens sida känt att vi har gjort ett misslyckat år, säger Mellgren till hockeysverige.se och fortsätter:

- Det finns många saker vi kan förbättra oss på. Vi har, utifrån våra förutsättningar, försökt göra det så bra som möjligt. Det pratas om dålig träningskultur men det förstår jag faktiskt inte riktigt. Vi har satsat ganska mycket på den biten i år. Bland annat har vi egen skridskotränare som även anlitats av Färjestad, fys-tränare som har en jättehög kvalité och som tjejerna här är jättenöjda med.

- Dilemmat som varit och som framkommit är att is-träningarna inte varit av den kvalité som man förväntar sig. Det har vi också tittat på och analyserat. Vi kanske har för komplicerade lösningar med tanke på det spelarmaterial vi har så vi har försökt förenkla det.

- Jag tillsammans med styrelsen och spelarna har haft en nära dialog. Vi har även haft dialog med våra mentala tränare, flera möten och försöker lösa problemen.

Heini Lundin och Sofia Reideborn. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

“HAR FÖRTROENDE FÖR HEINI”

Flera spelare har valt att lämna Göteborg, hur tänker du kring det?

- Det kan jag förstå eftersom det är en strategi som folk kan ha. Alla som har idrottat vet att mycket sitter mentalt när man inte får dom resultat man förväntar sig både som individ och grupp.

Med tanke på kritiken som riktas mot Heini Lundin och träningskulturen har du och styrelsen fortsatt förtroende för tränarna?

- Jag har förtroende för Heini utifrån dom samtal jag har haft med henne. Vi får naturligtvis föra resonemang vilket vi göra via vår sportchef med hela tränarteamet.

- Sedan är det så att Heini är en ensamstående mamma med tre barn. När vi gick in i säsongen var vi väldigt tydliga med att hon kan vara med fullt ut ena veckan och andra veckan på plats, men inte på isen. Vi har också haft en tränarstab för det här.

- Det är en ovana och någonstans kanske man kan se det ur ett jämställdhetsperspektiv. Idrotten kanske inte klarar av att ha en tränare som kommer varannan vecka och delat ledarskap. Vi kanske inte är där idag. Naturligtvis får vi fundera på om det är ett fel-tänk från vår sida.

Spelare i Göteborg ledsna efter förlust. Foto: Bildbyrån

“TYCKER ATT DET ÄR SÅ LÅGT”

Hur ser du på att kritiken kommer till er via media i det här fallet?

- Över lag, av alla spelare som lämnat oss har det funnits både ris och ros. Precis som det gör i alla klubbar. Vi tar till oss och försöker lära oss av det, men jag skulle aldrig hänga ut någon spelare som varit i vår klubb, tala om hur dåliga dom är, vad dom missköter, hur dom beter sig på isen eller hur många poäng dom gjort.

- Jag vet att alla spelare försöker göra sitt allra bästa. Om man inte lyckas och då väljer att kasta skit klubben man varit i är så långt under mitt sätt att tänka. Jag vill egentligen inte ens prata om det för jag tycker att det är så lågt.



Efter att den här kritiken kommit fram, vad kommer Göteborg som klubb och lag göra bättre framöver?

- Vi har haft ett förbättringsarbete egentligen från i höstas när vi märkte att spelarna inte förstod den spelplan vi faktiskt har. Det har varit ett otydligt ledarskap hur vi ska jobba med spelplanen.

- Sedan har vi justerat spelplanen, vilket vi fått kritik för. Vi har velat förenkla spelet så det skulle bli mera begripligt. Jag tycket att det är rätt. Ser man att materialet inte kan hantera en spelidé som man har så får man förändra den lite grann. Det har vi gjort.

- När det gäller ledarskapet tittar vi naturligtvis på det och hur det kan lösas. Vi är en klubb som inte har så stora ekonomiska resurser och kan inte betala en tränare och sedan ta in en ny hela tiden. Vi behöver ha balans i allt det vi gör.

- Det enkla hade varit att ta bort ledare och ett antal spelare som underpresterar och sedan ta in nytt, men dom pengarna har vi helt enkelt inte.

- Vi får höra av spelare som kommer till oss hur det är i andra klubbar. Dom klagar och beklagar sig, men det bryr vi oss inte om. Vi vet vad vi gör och erbjuder och det håller vi, avslutar Jan Mellgren.

