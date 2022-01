Andreas Wingerli hade inte gjort mål sedan slutet av november för sitt Colorado Eagles. Då slog Lyckselesonen till i nattens 5–3-seger över Tucson Roadrunners – och bröt den elva matcher långa måltorkan.

Det hann passera två månadsskiften och elva matcher mellan gångerna, men i natt fick Andreas Wingerli äntligen skriva in sig i målprotokollet för sitt Colorado Eagles igen.

När Eagles gästade Tucson Roadrunners för helgens andra möte lagen emellan så lyckades den tidigare Skellefteå AIK-centern bryta sin måltorka efter att han skrivit in sig i målprotokollet i nattens 5–3-seger.

Målet var Wingerlis första i AHL sedan den 27 november och hans femte mål för säsongen. 24-åringen var företagsam i Colorados segermatch, då han förutom målet noterades för totalt fem skott på mål i matchen, hans högsta notering i en och samma match under sin tid i Nordamerika.

Den svenske VM-spelaren har producerat elva poäng (5+6) på 29 matcher för Colorado Eagles den här säsongen.

Victor Söderström noterades för en assist för Tucson i matchen.

Samuel Fagemo nådde tvåsiffrigt antal mål i natt, då han för tredje matchen i rad lyckades skriva in sig i protokollet efter att ha direktskjutit in Ontario Reigns 1–1-kvittering i nattens 4–5-förlust mot Stockton Heat.

Fagemo har nu skjutit tio mål i AHL den här säsongen och är med det delad etta i den svenska skytteligan i farmarligan med Oskar Steen.

