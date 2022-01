Kvällens enda match i Hockeyallsvenskan skjuts upp

Det var tänkt att spelas en full omgång i Hockeyallsvenskan under kvällen, men sex av sju matcher har tidigare under veckan blivit uppskjutna. Nu meddelar ligan att även matchen mellan Almtuna och Vita Hästen skjuts upp, vilket innebär att det inte spelas någon match under kvällen.

Covid-19 har satt sina klor i den svenska ishockeyn rejält och under den senaste veckan har flertalet matcher tvingats skjutas upp. I Hockeyallsvenskan var det planerat att sju matcher skulle spelas under fredagskvällen, men så blir inte fallet.

Sedan tidigare var det meddelat att sex av matcherna ställts in och att endast Almtuna och Vita Hästen skulle komma till spel.

På ligans hemsida meddelar man nu att även den matchen mellan Uppsalaklubben och Norrköpingsklubben ställs in på grund av Covid-19-utbrott.

Detta innebär att hela den Hockeyallsvenska omgången nu skjuts upp och att ligan kommer behöva hitta nya speldatum för lagen. Än så länge står det klart att matchen som skulle ha spelats mellan MoDo och Södertälje flyttas till den 23 januari och matchen som skulle ha spelats mellan Mora och Kristianstad flyttas till den 17 januari.

