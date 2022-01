Hedman tar plats i "Team of the year" på NHL 22

EA Sports har avslöjat vilka som tar plats i årets lag i NHL. En av spelarna: Victor Hedman.

Victor Hedman var en av NHL:s två bästa backar under 2021. Det menar EA Sports, som gett den svenske backen en plats i “Team of the year” på NHL 22.

Hedman hade ett starkt år och var bland annat den back i NHL som gjorde flest mål under slutspelet, där han återigen var en bärande spelare när Tampa Bay på nytt vann Stanley Cup.

Svensken kamperar ihop i ett backpar med den regerande Norris Trophy-vinnaren Adam Fox, New York Rangers.

Laget i sin helhet

Målvakt: Andrej Vasilevskij, Tampa Bay Lightning

Backar: Victor Hedman, Tampa Bay Lightning - Adam Fox, New York Rangers

Forwards: Mikko Rantanen, Colorado Avalanche - Connor McDavid, Edmonton Oilers - Brad Marchand, Boston Bruins

TV: Kommer Connor McDavid någonsin vinna Stanley Cup?