Tuukka Rask har missat hela hösten på grund av en höftoperation. Nu står det klart att den kontraktslöse målvakten är tillbaka till spel och skrivit ett provspelskontrakt med Boston Bruins AHL-lag Providence Bruins.

I somras tvingades Tuukka Rask att genomgå en höftoperation, som har hållit honom ur spel hela hösten. I samband med operationen löpte hans kontrakt med Boston Bruins ut och det har under en tid varit oklart om Rask skulle ta sig tillbaka till Bostons laguppställning.

Trots skadan, den långa rehabiliteringen och att han stod utan kontrakt har den tidigare stjärnmålvakten varit tydlig med att han vill återvända, och att han vill återvända till Boston Bruins.

“BRUINS KOMMER VARA LAGET”

Under gårdagen kom det uppgifter från fler hålll att Rask nu närmade sig en återkomst och att han under veckan skulle plockas in på ett provspelskontrakt med Bostons AHL-lag Providence Bruins. Bland annat rapporterade Boston Hockey Now dessa uppgifter.

Till sajten förklarade Rasks agent Mark Lehto även tydligt att Bruins var laget han skulle komma tillbaka till.

– Bruins kommer vara laget, svarade agenten när han fick frågan om stjärnmålvaktens framtida status.

SKRIVER PROVSPELSKONTRAKT

Nu står det även klart att Bostons mest vinstrike målvakt genom tiderna kommer återvända till spel. På lagets hemsida bekräftar man att Rask har skrivit ett provspelskontrakt i Providence.

Han förväntas vara tillbaka i spel redan under natten till lördagen, då Providence ställs mot Lehigh Valley Phantoms.

