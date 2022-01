Frölunda har gått till final i Champions Hockey Leauge fem gånger.

Nu ligger de dock illa ute då Rögle vann den första semifinalen med 5-3 efter att Ted Brithén skjutit ett hattrick.

Ett svenskt lag kommer att spela final i Champions Hockey League men det återstår att se om det blir Rögle BK eller Frölunda HC.

Under tisdagskvällen första semifinal lagen emellan var det dock CHL-debutanterna Rögle som tog ett stort steg mot finalen efter att ha vunnit med 5-3 i Catena Arena.

Det var dock Frölunda som tog ledningen då Johan Sundström gjorde mål i powerplay men i den andra perioden vände Rögle på steken efter mål av Ted Brithén och Samuel Johannesson och ledde med 2-1.

I den tredje perioden såg Rögle ut att lägga in dödsstöten då Brithén sköt sitt andra mål i matchen för 3-1 och Leon Bristedt utökade till 4-1 efter fem minuters spel.

Frölunda gav dock inte upp utan reducerade två gånger om via Nicklas Lasu och Ryan Lasch.

Då klev dock Ted Brithén fram igen och sköt 5-3 för att fullborda sitt hattrick. Brithén har annars haft det tufft med målskyttet då hans senaste mål i SHL kom den 7 oktober. Nu, efter en nästan tre månader lång måltorka, klev han alltså fram med ett hattrick för att se till att Rögle tar ett kliv mot finalspel i Champions Hockey League.

