Oliver Kylington var en jättetalang som ung och kom fram redan som 16-åring i Färjestad.

Nu, sju år efter att han lämnade Sverige, har äntligen genombrottet i NHL kommit då han är Calgary Flames poängbästa back den här säsongen.

– Jag har fått skynda långsamt och idag förstår jag att det är en process, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

Med fyra mål och totalt 17 poäng på 29 matcher är Oliver Kylington Calgarys poängbästa back just nu. Många menar att han nu, vid 24 års ålder, börjar växa ut till en stabil NHL-back med en stor utvecklingspotential.



Resan till toppen har ändå varit lång för Kylington och han har fått jobbat hårt från det han kom över till Calgarys organisation till där han är idag.

– Jag skulle inte säga att alla sidor av myntet har varit tuffa. Det har varit utmaningar jag har tagit mig an, vilket har utvecklat mig som person, men även som spelare väldigt mycket, berättar Oliver Kylington för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har tagit med mig någonting från varje ställe jag varit på och år jag spelat. Det är en massa olika faktorer som har utvecklat mig till att jag spelar bra idag. Mognad, men jag har också lärt mig mer om mig själv och vad jag verkligen behöver göra för att spela på den här nivån. En nivå som man måste ha i varje match. Det gäller att hitta en så hög lägsta nivå som möjligt.



Du har varit nere flera vändor i Calgarys AHL-lag, Stockton Heat, under åren, har tanken någon gång under resan från 2015 slagit dig att åka hem och spela i Sverige?

– Nej, faktiskt inte. Det var lite europarykten som cirkulerade inför den här säsongen, men jag har alltid trott på mig själv, haft det här självförtroendet.

– Jag har alltid vetat och känt att jag kan spela i NHL. Vara en spelare som är effektiv och gör ett bra jobb i den här ligan.

”HAR UTVECKLAT TALANGEN JAG HAFT”

Hur viktig har din vän Johnny Oduya varit när det just gäller den mentala biten med tanke på att han spelat i NHL under så pass många år?

– Väldigt viktig. Det behöver inte alltid bara vara hockey utan det kan lika gärna saker runtomkring hockeyn, rena ”life stuff”, där han har varit ett stöd för mig. Jag är tacksam för det jag har lärt mig av honom både medvetet och undermedvetet.

– Det har alltid varit bra för mig att kunna prata med någon om den här resan och som har erfarenhet av livet jag lever nu. Han har varit en stor hjälp i min karriär vilket jag, som sagt var, är tacksam över.

Johnny Oduya har varit viktig för Kylingtons karriär. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad är den största skillnaden på Oliver Kylington 2015 och den vi idag ser i NHL?

– Jag har mer skägg…, skrattar Kylington och fortsätter:

– Grunden i mitt DNA och spel är fortfarande likadant, men jag tror att jag har lärt mig spela ett mognare spel. Ta rätt beslut oftare och i rätt lägen. Jag har blivit en mer solid spelare i alla olika situationer.

– Jag tror att jag utvecklat talangen jag haft, försökt jobba hårt med det jag är bra på och förbättra saker jag kan bli bättre på.

– Samtidigt har jag fått skynda långsamt och idag förstår jag att det är en process. Just nu reflekterar jag inte så mycket, men jag kan tänka mig att jag sitter om några år och verkligen förstår att det är en process att ta sig någonstans. Det är inte bara att ta sig från A till Ö utan det är några bokstäver på vägen också.

En viktig bit i Oliver Kylingtons hockeypussel är den sociala biten vid sidan av hockeyn. Just livet i Calgary är något han trivs med.



– Ja, jag trivs bra. Sedan jag kom upp hit till Calgary för tre och ett halvt år sedan har det alltid varit många svenskar i organisationen och laget. Vi har en bra och rolig sammanhållning bland svenskarna, men även i laget i sig.

– Sedan är det en rolig stad, en hockeystad. Folket där brinner för hockeyn och det är kul att spela på en kanadensisk marknad. Jag trivs i stan, men det kanske är lite för kallt på vintern för min det. Nu sitter jag i värmen här i Florida så jag ska inte klaga, säger 24-åringen med ett lätt skratt.



Calgary möter Florida i natt svensk tid.

”JAG ÄR SAMMA OLIVER SOM 2015”

Det är fyra ytterligare svenskar i Calgary för tillfället, Elias Lindholm, Rasmus Andersson, Jacob Markström och Mikael Backlund. Fyra spelare som är väldigt betydelsefulla för laget enligt Oliver Kylington.

– Alla vi har en roll att spela i vårt lag. Alla betyder något för vad vi står för som lag. Vi alla har haft en bra inledning av säsongen, gjort vårt allra bästa och spelat bra.

– Ska jag hänga någon på toppen så får det bli ”Markan” eftersom han varit bäst av oss alla med tanke på hans storspel och att han har räddat oss i vissa matcher.

– Det är roligt att spela med flera svenskar i samma lag. Vi har känt varandra under flera år nu och har en rolig sammanhållning.



Vad ligger bakom din fina utveckling till att idag vara en av Calgarys bästa backar?

– Inget speciellt. Jag är fortfarande samma Oliver som 2015. Samma grund finns fortfarande kvar där. Jag har, som jag sa tidigare, lärt mig mer om mig själv och hur jag behöver spela mitt spel för att få ut mest effektivitet för lagets skull.

– Jag har lärt mig att ta rätt beslut i rätt lägen och kunna använda mina styrkor till min fördel. Att skapa den känslan och få den erfarenheten har fått ta den tid det har tagit.

Oliver Kylington har tagit stora kliv sedan han lämnade Färjestad 2015. Foto: Ronnie Rönnkvist

Är tålamod nyckeln till framgången?

– Ja, skulle jag vilja säga och ja är det rätta svaret, skrattar förra SHL-spelaren för Färjestad och fortsätter:

– Jag är inte tålmodig som person och har fått bita i det sura äpplet. Nu under säsongen försöker jag inte reflektera över saker som hänt för ett, två eller tre år sedan. Jag får ta tid att reflektera efter, men det är klart att jag idag förstår bättre då folk säger åt mig skynda långsamt eller om utvecklingsbiten, att alla utvecklas olika snabbt.

”ÄR TACKSAM ÖVER FÖRTROENDET”

Hur ser du på din säsong så här långt?

– Den har varit rolig och jag är tacksam över förtroendet jag fått. Vi har heta i början och jag tycker att vi skapat oss en identitet med vårt lag. Vi vet vad vi behöver göra för att vinna matcher.

– Jag känner att vi hittar nya vägar för att vinna hockeymatcher och vi har en rolig sammanhållning i laget. ”Over all” har det varit en rolig säsongsinledning förutom corona-utbrottet som vi hade för några veckor sedan.



Snackas det fortfarande om Håkan Loob i korridoren på arenan och stan?

– Ja, alla i Calgary vet vem han är. Hans namn kommer på tal ibland. Håkan Loob är ett stort namn i Calgary och kommer alltid vara det efter att bland annat haft en stor roll i laget som vann Stanley Cup 1989.

Det blir inget OS för er NHL-spelare, hur tänker du kring det?

– Det är såklart tråkigt. Vi blev lovade inför säsongen att vi hade möjligheten att kunna åka. Med tanke på den värld vi lever i just nu är det kanske svårt att hålla det man lovar. Det går inte heller att påverka det mycket heller och så det är bara att gå vidare nu.

– Jag tycker ändå att hockeyvärlden förtjänar en sådan turnering. Att ha dom bästa spelarna att spela mot varandra förtjänar hockeyn. Det vore kul om man kunde hitta på något alternativ framöver.



Ett World Cup 2022 eller 2023?

– Ja, varför inte? Det var länge sedan elithockey på den nivån spelades så det vore kul, avslutar Calgary-backen Oliver Kylington.

TV: Tre Perioder om NHL-svenskarna som studsat tillbaka