Marco Rossis ishockeykarriär var i fara när han diagnostiserades med hjärtmuskelinflammation efter att ha smittats av covid-19.

Nu, ett år senare, lyfts jättetalangen upp till Minnesota Wild och ser ut att få göra NHL-debut.

Säsongen 2019/20 gjorde Marco Rossi stor succé i OHL för Ottawa 67's och stod för hela 120 poäng på 56 matcher och han vann därmed poängligan i OHL som första europé genom tiderna.

Det ledde till att han draftades som nia av Minnesota Wild i NHL-draften 2020 men säsongen 2020/21 blev sedan mycket tuff för den österrikiske talangen.

Han var först med i JVM där han var lagkapten för Österrike men turneringen blev en besvikelse då han gick poänglös från alla matcher och Österrike bara lyckades göra ett mål på fyra matcher.

Några veckor efter mästerskapet gick Minnesota Wild ut med att Rossi lämnade klubben och reste hem till Österrike efter att ha drabbats av komplikationer efter att ha varit smittad av covid-19 i november 2020.

Senare uppdagades det att den unge forwarden diagnostiserats med hjärtmuskelinflammation, vilket är en väldigt ovanlig bieffekt efter att ha varit smittad av covid-19. Rossi tvingades då ställa in resten av säsongen och 20-åringens karriär kunde då vara i vara.

Inför årets säsong var han dock återhämtad och har inlett i AHL där han har gjort succé för Iowa Wild med 23 poäng på 21 matcher och han leder därmed farmarlagets interna poängliga.

Under tisdagen gick Minnesota Wild nu ut med att de flyttar upp Marco Rossi till NHL-laget för att täcka upp efter skador då bland annat svenske stjärnan Joel Eriksson Ek saknas för Wild. Österrikaren kan därmed vara på väg att göra NHL-debut. Detta nästan exakt ett år efter att han fick avbryta säsongen i fjol.

