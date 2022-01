Två OS-turneringar i rad har NHL-spelarna inte kunnat delta.

Då har Gary Bettman ett förslag till en lösning – att flytta hockeyturneringen till sommar-OS, som spelas mellan juli och augusti.

Både 2018 och 2022 har vi blivit nobbade på att få se världens bästa ishockeyspelare i de Olympiska spelen.

Efter beskedet att det inte blir några NHL-spelare i OS om en månad så har ett flertal spelare, bland annat Brad Marchand, uttryckt sitt missnöje mot ligan då NHL hade lovat spelarna att de skulle få spela i OS bara för att dra ut pluggen i sista stund på grund av att de inte får ihop spelschemat.

Nu kommer dock Gary Bettman med ett oväntat förslag till en lösning för att detta problem inte ska uppstå fler gånger.

Enligt NHL-kommissionären har han haft samtal med IOK, Internationella Olympiska Kommittén, om att flytta hockeyturneringen till sommar-OS, som brukar spelas mellan juli och augusti, då det skulle möjliggöra NHL-spelarna att delta eftersom det spelas utanför ligasäsongen.

Gary Bettman on TNT post-game when asked about moving hockey to the summer Olympics, says that’s a conversation he’s been having with the IOC since the mid 1990’s, they won’t move it.