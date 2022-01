Montréal Canadiens letar en ny general manager efter avskedandet av Marc Bergevin. Nu uppger TSN:s insider Pierre LeBrun att Roberto Luongo, Daniel Briere och Mathieu Darche är tre av huvudkandidaterna för jobbet.

Det har hunnit gå över en månad sedan Montréal Canadiens meddelade att man valt att sparka den dåvarande general managern Marc Bergevin efter lagets svaga säsongsstart.

Sedan dess har processen att anställa en ersättare till Bergevin inletts – och nu har tre huvudkandidater utkristalliserat sig i jakten på en ny general manager. Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun ska Canadiens ha hört av sig till Roberto Luongo, Daniel Brière och Mathieu Darche med förhoppningar om att inleda diskussioner.

LeBrun skriver vidare att det alltjämt är en lång väg kvar att gå innan något blir klart, men att processen alltjämt har rullat igång.

Målvaktslegendaren Roberto Luongo är född i Montréal och spelade 1 045 NHL-matcher under 19 säsonger med New York Islanders, Florida Panthers och Vancouver. Sedan han avslutade karriären 2019 har han varit rådgivare åt general managern Bill Zito och även general manager för det kanadensiska VM-laget 2021.

Daniel Brière har, liksom Luongo, en gedigen spelarkarriär i NHL bakom sig och har jobbat som rådgivare i Philadelphia Flyers efter karriären. Sedan 2017 är han involverad i ECHL-klubben Maine Mariners, där han varit allt från Vice President of Hockey Operations till general manager innan han inför denna säsong blev klubbens president.

Mathieu Darche har två Stanley Cup-ringar med Tampa Bay Lightning på meritlistan och har även en 250 matcher lång NHL-karriär bakom sig. Sedan 2019 jobbar Darche som Director of Hockey Operations i Tampa, där han jobbat nära general managern Julien BriseBois.

I samband med sparkningen av Bergevin meddelade Montréal att New York Rangers tidigare general manager, Jeff Gorton, anställts som exekutiv vice president i klubben. Gorton är dock inte aktuell som GM i klubben, då han inte talar franska, vilket är mer eller mindre ett krav för personen som jobbar som GM i klassikerklubben.

