Sam Bennett inledde 2022 med att huvudtackla Cedric Paquette.

Floridaforwarden tvingas nu avstå 1,4 miljoner kronor i lön – samtidigt som han stängs av i tre matcher.

Det var bara tre minuter in i mötet mellan Florida Panthers och Montréal Canadiens på nyårsdagen som Sam Bennett delade ut en huvudtackling på Canadiens-forwarden Cédric Paquette.

Bennett klarade sig utan en utvisning i matchen, men NHL Department Player Safety tog under helgen en närmare titt på incidenten och beslutade sig i går för att stänga av Bennett i tre matcher för tacklingen.

Dessutom tvingas Bennett att avstå 161 890 dollar i lön, vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.

“Bennett har tid och plats att dela ut en regelrätt tackling mot Paquettes axel eller kropp. Hans valda vinkel gör dock att han tvingas åka in framför honom och har därefter huvudet som främsta kontaktpunkt”, säger Player Safetys representant i ett uttalande.

Paquette tvingades avbryta matchen i den andra perioden till följd av smällen, enligt Sportsnet. Sam Bennett å sin sida gjorde två mål i matchen som Panthers vann med 5–2.

Detta är andra gången på mindre än ett år som Bennett stängs av, då han blev avstängd i en match i förra säsongens Stanley Cup-slutspel för en boarding på Blake Coleman.

Florida’s Sam Bennett will have a hearing today for an Illegal Check to the Head on Montreal’s Cedric Paquette. pic.twitter.com/K6DMBMv74u