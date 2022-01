Grusade Sovjets gulddrömmar – med ett hattrick

Sovjet såg ut att få revansch och ta sitt VM-guld 1977.

Då klev masen Roland Eriksson fram, sköt ett hattrick – och grusade stormaktens gulddrömmar.

– Det blir man ju påmind om ibland, säger Eriksson till hockeysverige.se.

1977, europeisk hockeys stora stjärna och affischnamn var Sovjets målvakt, Vladislav Tretjak. Uppvuxen i Orudevo, men spelande för CSKA Moskva. Ishockey-VM spelades samma år i Wiener Stadthalle i österrikiska Wien. Sovjet missade VM-guldet 1976 och skulle nu sätta ner foten mot det tjeckiska laget och ta tillbaka guldet till Röda Torget i Moskva.

Tre Kronor slog dom ”övermänskliga” ryssarna redan i gruppspelet med 5–1. Per-Olov Brasar, Kent-Erik Andersson, Mats Åhlberg, Bengt Lundholm och Rolf “Råttan” Edberg var målskyttar för svensk del. ”Råttans” mål vevades för övrigt under flera i år i Sportspegelvinjetten.

Inför sista omgången i slutspelet hade trots allt Sovjet chansen att vinna guldet eftersom Tjeckoslovakien förlorade mot Kanada med 8–2. Stig Karlsson var för övrigt domare. Nu skulle det räcka för Sovjet att ta poäng mot Sverige.

Roland Eriksson gjorde först 1–1 8.25 in i första perioden efter en iskall dragning förbi Tretjak i målet. 2.52 in i andra perioden spelade Stig Salming och Hans Jax fram Eriksson som lyfte pucken över en slajdande Tretjak.

9.57 in i andra perioden fick Per-Olov Brasar fram pucken till Eriksson som hade ryska backen Gennadik Tsygankov hängandes på ryggen. Men Eriksson slet sig loss och tryckte in slutresultatet 3–1.

“MEST TILLFÄLLIGHETER”

Trots en näst intill galen slutforcering av Sovjet så lyckades Sverige med en storspelande Göran Högosta i målet hålla tätt bakåt. Tjeckoslovakien vann guldet före Sverige och Sovjet. Vid sidan av Högosta var den målvaktens bästa kompis hemifrån Borlänge, Roland Eriksson, som blev den stora svenska hjälten med tre mål på självaste Tretjak.

– Det blir man ju påmind om ibland, skrattar Roland Eriksson då hockeysverige.se frågar om hur han minns sin succématch mot Sovjet.

– Jag minns uppriktigt sagt inte så mycket av målen mer än att jag hade en stor ryss på ryggen då jag gjorde mitt sista mål den matchen. Det var väl mest tillfälligheter att just jag gjorde alla tre målen i den matchen, säger masen som då representerade Minnesota.

Singel Ericsson, Expressen:

”Silverdagen, den glömmer vi inte i första taget. På två timmar gick Tre Kronor från en till synes ”given” fjärdeplats till silver med ”guldkant”.

Visst var det målvakten Göran Högostas dag och visst var det tremålsskytten Roland Erikssons då vi sensationellt besegrade ex-världsmästarna Sovjet med 3–1, Men det var framförallt l a g e t s seger. Det får vi verkligen inte glömma.”