2021 är snart slut och då blir det dags att blicka framåt mot 2022.

Här tittar Robin Olausson därför närmare på 15 av SHL-stjärnorna som har utgående kontrakt under det kommande året.

Det är nyårsafton och tiden är inne för att blicka bakåt på det året vi har bakom oss – men också titta framåt mot det som väntar oss under 2022.

Snart börjar den häftiga hockeytiden när säsongerna drar ihop sig och allting ska avgöras. Därefter börjar den alltid så spännande silly season.

Redan nu tittar jag in lite i hur silly season kan komma att se ut genom att syna profilerna i SHL som vars kontrakt löper ut under det kommande året.

(För att begränsa urvalet lite har jag bestämt att spelare som skrivit nya kontrakt under 2021 inte ska vara med på listan, alltså nyförvärv eller spelare som endast skrivit ettårskontrakt återfinns inte bland de 15 namnen nedan. Det innebär att spelare som bland annat Ty Rattie, Matt Tomkins, Strauss Mann, Julius Nättinen, Adam Mascherin, Oula Palve, Zohorna-bröderna och Joel Lundqvist faller bort)

Leon Bristedt, Rögle

2020 skrev Leon Bristedt ett nytt kontrakt med Rögle i stället för att testa lyckan på andra sidan Atlanten. När det avtalet nu löper ut 2022 ser det det dock ut som att Rögle kommer att få väldigt svårt att behålla sin guldklimp.

Efter att ha haft en jobbig säsong 2020/21 där Bristedt hämmades stort av långvariga symptom från covid-19 har 26-åringen nu hittat tillbaka till toppnivån och under årets säsong har han varit en av SHL:s allra bästa forwards. Bristedt spelar för tillfället sin bästa ishockey under sina fyra år i Rögle då han hittills har gjort 27 poäng på 26 matcher med tolv poäng på sina tio senaste matcherna.

Den nya succén gör att det bör vara oerhört tufft för Rögle att hålla kvar Leon Bristedt i Ängelholm då han lär ha stora och fina anbud från flera olika håll, både i Europa och Nordamerika. Enligt Expressen har klubben till och med redan ”gett upp” hoppet om att kunna behålla stjärnan.

Leon Bristedt. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Richard Gynge, Växjö

Det har varit en säsong med två ansikten för Richard Gynge. Han inledde i ett otroligt tempo med tio mål och 21 poäng på sina första 14 matcher den här säsongen men har därefter endast gjort två mål och fem poäng på 15 matcher och mycket av det kan nog kopplas till Robert Roséns skada då Gynge tappade sin radarpartner.

Trots den bristande produktionen de senaste månaderna så går Gynge mot sin bästa säsong sedan han värvades till Växjö 2019 då han nu alltså har gjort tolv mål och 26 poäng på 29 matcher.

Det treårskontrakt som Gynge skrev när han återvände till Lakers går dock ut efter årets säsong och det är oklart vad som händer med den 34-årige stjärnan. Det borde finnas ett intresse från Växjö för att behålla Richard Gynge men samtidigt har det varit lite snack om att det finns en möjlighet att han kan återvända till AIK, men visst skulle det kännas lite konstigt att kliva ner i HockeyAllsvenskan efter den här starka säsongen?

Richard Gynge. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Fredrik Olofsson, Oskarshamn

En av de mest omsusade spelarna i SHL med utgående kontrakt. Olofsson lär vara en av de mest jagade spelarna på marknaden då det är en svensk center i bra ålder, 25 år. Samtidigt har han producerat på ett lysande sätt i en mindre klubb som Oskarshamn. Det är faktorer som gör att intresset för Fredrik Olofsson är väldigt stort.

Efter att ha värvats från MoDo gjorde Olofsson 34 poäng på 51 matcher i sin första SHL-säsong och den här säsongen har han redan gjort 25 poäng på 29 matcher och om han fortsätter i samma takt kommer han landa in på en bit över 40 poäng vilket är mycket starka papper i SHL. Under sina år i Småland har Olofsson också blivit en regelbunden spelare hos Tre Kronor.

Fredrik Olofsson har säkerligen ett ganska billigt kontrakt just nu i Oskarshamn och klubben ska ha erbjudit honom ett nytt avtal men med tanke på faktorerna nämnda ovan så lär Olofsson kunna få ett stort och lukrativt kontrakt någon annanstans. Han lär jagas av alla andra SHL-klubbar och det bör finnas intresse från utlandet också.

Enligt Expressen ska Olofsson dock redan vara muntligt överens med Rögle inför nästa säsong.

Fredrik Olofsson. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Joakim Lindström, Skellefteå

Jocke Lindström är en av de största i Skellefteå AIK genom tiderna och trots att han nu har fyllt 38 år så visar han att han fortfarande är en av ligans främsta forwards.

Målskyttet har blivit lite lidande på sistone men spelgeniet har ändå lyckats nå upp till 21 poäng och är därmed med i toppen av Skellefteås interna poängliga. Hans 34 assist under 2021 var också bäst i hela SHL under det senaste året.

Skrev ett långtidskontrakt för flera år sedan som nu löper ut och den stora frågan här är nog om 38-åringen ska förlänga karriären eller inte. Han visar att han fortfarande håller en hög nivå och Skellefteå borde vilja behålla honom men i läget där han är i känns det som att mycket hänger på vad Lindström bestämmer sig för.

Joakim Lindström. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Broc Little, Linköping

När Broc Little återvände till ”Cluben” 2018 så skrev han ett mäktigt fyraårskontrakt som har hållit honom kvar i Östergötland. Nu är amerikanen 33 år gammal och kontraktet löper ut efter årets säsong.

Little har dessvärre haft skadebekymmer under åren som han varit tillbaka i LHC och hans enda hela säsong var 2019/20 då han sköt 24 mål och vann SHL:s skytteliga. Under årets säsong har produktionen inte varit på samma nivå som vi är vana av att se från Little men han har ändå nått upp till tio mål och 20 poäng på 31 matcher och han ligger alltjämt i topp av Linköpings interna skytteliga och poängliga trots att han har sitt lägsta mål- och poängsnitt under alla sina sju år i LHC.

Skyttekungens 146 SHL-mål är bäst av alla nordamerikaner som någonsin spelat i SHL men nu är det oklart om han blir kvar i LHC och Sverige med tanke på att hans avtal tar slut och än har det varit tyst om en eventuell förlängning. Om Broc Little inte skulle bli kvar så vore det slutet på en era för Linköping.

Broc Little. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Greg Scott, Brynäs

Under sin första säsong tillbaka i Brynäströjan blev det succé för Greg Scott som sköt 19 mål och 37 poäng och var därmed en av SHL:s allra bästa centrar. Fjolåret var dock jobbigt för kanadensaren som led av skador och bara kom till spel i 25 matcher.

Den här säsongen har Scott inte lyckats nå upp till nivån som han levererat på tidigare då främst målskyttet blivit lidande med endast fyra mål på 30 matcher men hans 17 poäng är ändå tredje bäst i Brynäs. Samtidigt fortsätter Scott vara en nyttig och viktig spelare för Brynäs spel på isen.

Den 33-årige centern går nu dock mot en osäker framtid eftersom hans avtal löper ut. Han lämnade efter tre säsonger under sin förra sejour i Brynäs, och frågan är om historien kommer att återupprepa sig nu.

Greg Scott. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Sebastian Strandberg, Djurgården

Efter genombrottet i SM-slutspelet 2019 har Sebastian Strandberg växt ut till en av de viktigaste spelarna för Djurgården. Han har varit en av de bästa tvåvägsspelarna i laget samtidigt som han också har producerat offensivt.

Det blev extra tydligt förra säsongen då Strandberg var riktigt bra (27 poäng på 35 matcher) och han hade därmed näst bäst poängsnitt i laget trots att han saknades länge på grund av skada. Med centern i laget tog Djurgården 55 poäng men på de 17 matcher där Strandberg saknades blev det endast tio poäng. Det gav ett poängsnitt på 1,57 poäng per match med Strandberg och 0,59 poäng per match utan honom i laget.

Den här säsongen har dock Strandberg haft stora bekymmer i ett väldigt svagt Djurgården. Han stod för en assist i Djurgårdens sista match under 2021 och bröt därmed en nio matchers lång poängtorka. Frågan är om Dick Axelssons intåg i laget kan få igång Strandberg igen då radarparet återförenas igen.

Sebastian Strandberg har utgående avtal med Djurgården och känslan är att mycket kring centerns framtid hänger på ifall DIF lyckas hålla sig kvar i SHL eller inte.

Sebastian Strandberg. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Jesper Wallstedt, Luleå

Den svenske JVM-målvakten gjorde stor succé under de två matcher som Juniorkronorna spelade innan mästerskapet ställdes in helt och hållet och såg mycket väl ut att gå mot en minnesvärd svensk målvaktsinsats på ett JVM.

Även i SHL har Jesper Wallstedt imponerat för Luleå då han fortsatt bygga på sitt starka fjolår och blivit ännu bättre. Faktum är att han statistiskt sett har varit en av ligans allra bästa målvakter med näst bäst antal insläppta mål per match, 1,82, samt tredje bäst räddningsprocent, 92,3.

Hans framtid i Norrbotten är dock inte huggen i sten. 2019 skrev han sitt första SHL-kontrakt och det avtalet löper nu ut till våren. Redan inför årets säsong var det osäkert om Wallstedt skulle stanna i Luleå eller ta steget över till Nordamerika och med tanke på succén den här säsongen finns chansen att Minnesota Wild vill lyfta över honom redan nu.

Jesper Wallstedt. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Elmer Söderblom, Frölunda

I fjol sköt den dåvarande JVM-forwarden tre mål och fem poäng på 28 matcher i SHL.

Den här säsongen har det redan blivit tio mål och 14 poäng på 28 matcher för Elmer Söderblom.

I CHL har han också levererat toppsfirror med sex mål och nio poäng på nio matcher.

Genombrottet har kommit för den storväxte forwarden som verkar ha hittat sin optimala spelstil samt har växt in bättre i sin kropp och börjat använda den smartare i sitt spel. Har dock fortfarande något steg till att ta på SHL-nivå.

Kontraktet går dock ut och med tanke på hur bra det gör för 20-åringen så finns det en chans att Detroit Red Wings redan nu är intresserade av att plocka över Söderblom då känslan är att hans spelstil kommer passa bra i den nordamerikanska hockeyn. Det är inte gjutet i sten att Frölunda lyckas behålla talangen.

Elmer Söderblom. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Lucas Ekeståhl Jonsson, Rögle

Röglebacken har tagit enorma kliv under årets säsong. Efter att till och med ha varit bänkad under slutet av fjolårets säsong har ”LEJ” tagit en stor roll i årets lag där han har varit en av ligans allra bästa backar med 24 poäng på 29 matcher vilket gör att han ligger tvåa i backarnas poängliga.

Ekeståhl Jonssons kontrakt med Rögle går dock ut efter årets säsong och det är oklart vad som händer för 25-åringen. Det har tidigare ryktats om NHL-intresse kring den Björklövenfostrade backen och om han fortsätter producera i liknande takt är det helt klart möjligt att flera klubbar på andra sidan Atlanten vill skriva kontrakt med honom. Rögle lär få kämpa för att behålla Lucas Ekeståhl Jonsson.

Lucas Ekeståhl Jonsson. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Kim Rosdahl, Oskarshamn

Handplockades till Oskarshamn av Martin Filander då duon tidigare känner varandra från tiden i Malmö. Innan Rosdahl flyttade till Oskarshamn hade han gjort tio mål och 19 poäng på 160 SHL-matcher i Malmö. Därefter har han gjort hela 21 mål och 53 poäng på 80 matcher för Oskarshamn. Vilken förändring ett år i HockeyAllsvenskan samt ett klubbyte kan göra!

Rosdahl har fått en stor roll i IKO och har bildat ett väldigt framgångsrikt radarpar med Fredrik Olofsson under sina snart två säsonger i klubben. Precis som Olofsson så är dock Rosdahls framtid ett oskrivet kort (eller ett oskrivet kontrakt).

Lär spela på ett billigt kontrakt i jämförelse med vad han producerar och 25-åringen borde kunna få ett stort lönelyft till nästa avtal, frågan är om Oskarshamn kan slanta upp stålarna som krävs för att behålla succéforwarden.

Kim Rosdahl. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Nick Ebert, Örebro

Inför årets säsong var det stora rubriker kring Nick Ebert då den amerikanske backen dök upp otränad till Örebro och kritiserades därför av lagledningen och hamnade utanför laget under försäsongen då han i stället fick ägna sig åt att jobba upp fysiken och formen igen.

När SHL-säsongen har börjat har dock Ebert återigen visat vilken hög nivå han kan hålla. 27-åringen har varit en av SHL:s främsta offensiva backar – igen. Han har dragit ett tyngre lass i Örebro sedan Rasmus Rissanen skadades och har varit en väldigt viktig spelare för Örebro de senaste månaderna. Hans 18 poäng är fjärde bäst bland ligans backar och Ebert har också skjutit sex mål vilket är delat tredje bäst bland backarna i SHL.

Det tvåårskontrakt som amerikanen skrev när han värvades 2020 löper dock till våren och frågan är om Örebro lyckas behålla honom den här gången. För tre år sedan lockades han bort till Nordamerika – vilket inte gör det omöjligt att tänka ett Nick Ebert skulle kunna lockas bort från Närke även den här gången.

Nick Ebert. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Jens Olsson, Frölunda

När Jens Olsson fick lämna Malmö 2019 och sedan hade en tyngre säsong med svagare spel i både Schweiz och Finland trodde nog de flesta att det inte fanns mer i tanken för veteranbacken. Då gick Frölunda ut med chockbeskedet att de värvat Olsson på ett tvåårskontrakt och därefter har Jens Olsson spelat kanske sin bästa hockey i karriären.

Efter ett bra fjolår har Olsson lyft sitt spel till en helt ny nivå den här säsongen där han skjutit sex mål och 17 poäng på 28 matcher vilket gör att han ligger delad trea i backarnas skytteliga samt delad sexa i backarnas poängliga. Han är då också på väg att slå både personligt mål- och poängrekord – som 37-åring!

Trots att Jens Olsson har imponerat stort så är risken att hans roll kommer att bli klart mycket mindre den närmaste tiden då Frölunda får tillbaka Simon Edvinsson från JVM, Mattias Norlinder från NHL samt att de har värvat in Andreas Borgman. Olsson är den back i SHL som får klart mest speltid per match i powerplay men nu när konkurrensen hårdnar riskerar han att inte få samma förtroende i PP.

Kontraktet löper ut till våren och med tanke på hur han spelar just nu så finns inga tvivel om att Olsson fortfarande håller för att förlänga karriären. Mycket kommer nog hänga på hur Olsson själv känner efter säsongen.

Jens Olsson. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Nicklas Danielsson, Brynäs

Den 37-årige forwarden, med nästan 600 SHL-matcher på CV:et, är inne på sin fjärde raka säsong i Brynäs men det återstår att se om det blir någon mer.

Danielsson har producerat på en fin nivå under alla sina år i Gävle – till och med under fjolåret då nästan alla i laget var dåliga. Men under årets säsong har produktionen var lite lidande. Han inledde säsongen med ett mål och fem poäng på de 19 första matcherna men har därefter hittat formen igen och på de senaste tio matcherna har han skjutit fem mål och sju poäng för Brynäs, samtidigt som han är en nyttig forward i laget.

Det tvåårskontrakt som Danielsson skrev 2020, där han gick ner i lön för att stanna i Brynäs, löper ut och just nu är det svårt att sia om han kommer bli kvar i Gävleklubben eller inte. 37-åringen har tidigare sagt att han kommer att lägga av om Brynäs inte erbjuder honom ett nytt kontrakt.

Nicklas Danielsson. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Mantas Armalis, Djurgården

Det är inte många spelare i Djurgården som får godkänt betyg efter lagets otroligt svaga säsong hittills. Den Haningefostrade målvakten är dock en av spelarna som klarar sig från underkänt.

Han stod för en bra säsong i fjol och även om han har mindre smickrande statistik den här säsongen, 89,8 i räddningsprocent samt 3,47 insläppta mål per match, så har Mantas Armalis faktiskt varit en av DIF:s klart bästa spelare. Han har dragit ett stort ansvar, spelat i 22 av lagets 30 matcher, och står ofta på huvudet för Djurgården men det räcker sällan för att laget ska vinna.

Armalis är den målvakt som får ta emot klart flest skott per match och han har samtidigt inte fått så bra hjälp av sitt försvar framför sig. Stundtals under säsongen har det nästan känts som att han varit ensam på isen för Djurgården då motståndarna bara forcerar fram och lossar skott efter skott.

Målvakten, som ursprungligen är från Litauen, är en av många spelare med utgående avtal med Djurgården och precis som för resten av laget så avgörs nog mycket av hans framtid på ifall laget lyckas hålla sig kvar i SHL eller ej.

Mantas Armalis. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

