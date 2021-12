TV: "Är det ens rimligt att ställa in JVM efter fyra-fem fall?"

I går kom beskedet att JVM i Kanada ställs in efter att USA, Ryssland och Tjeckien haft covidsmitta i respektive trupp. Uffe Bodin och Måns Karlsson skärskådar IIHF:s beslut att stänga ned hela turneringen och frågar sig om det verkligen är rimligt.

– Nej! är Måns Karlssons korta svar.

Det blev hockeyfesten som kom av sig – totalt.

Efter tre dagars spel kom sent under gårdagskvällen den svidande nyheten att JVM i Edmonton och Red Deer ställs in. De fyra-fem konstaterade fall av covid-19 som drabbat USA, Ryssland och Tjeckien räckte för att Internationella ishockeyförbundet skulle dra ur proppen och ställa in resten av turneringen.

Uffe Bodin och Måns Karlsson diskuterar här beslutet och alla de misstag som gjorts längs vägen fram till mästerskapet. Den stora frågan är dock: var det verkligen rimligt att ställa in resten av turneringen över de fall som dök upp under resans gång?

Se diskussionen i videoklippet ovan!