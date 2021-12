Under torsdagen kom rykten ut om att Fredrik Olofsson var på väg att lämna Oskarshamn för Rögle inför nästa säsong.

Efter att ha förlorat med sitt Oskarshamn mot Rögle ilsknade han då till när han fick frågan om flyttryktet i C More.

– Jag har precis spelat klart en match, jag tycker det är onödigt att ta upp det nu, säger Olofsson till C More.

På torsdagskvällen åkte Oskarshamn ner till Ängelholm för att möta topplaget Rögle.

Det slutade i en förlust med 3-1 för Oskarshamn och efteråt var det en besviken Fredrik Olofsson som mötte C More för att intervjuas i tv.

Tidigare under torsdagen har Expressen uppgett att Olofsson är muntligt överens med just Rögle om spel där nästa säsong.

”DET KAN JAG INTE KOMMENTERA PÅ”

När Fredrik Olofsson fick en fråga om ryktet i C More så ilsknade han till mot kommentatorn Åke Unger.

– Nej, det där har jag inga kommentarer till. Jag är här ute och krigar för tre poäng för Oskarshamn och att vi ska gå till slutspel. Jag har inte ens tillräckligt med energi för att höra det. Det har jag ingenting för, säger Olofsson och fortsätter:

– Det kan jag inte kommentera på. Jag spelar hockey för Oskarshamn och det är mitt fokus. Jag har precis spelat klart en match, jag tycker det är onödigt att ta upp det nu även om jag förstår att du måste göra ditt jobb. Nu är man bara besviken efter förlusten, matchen här är det enda jag har att kommentera på.

Fredrik Olofsson har imponerat stort den här säsongen där han har gjort 25 poäng på 29 matcher för sitt Oskarshamn.

