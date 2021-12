Förhoppningen: JVM kan spelas klart

Under sena onsdagskvällen kom beskedet att IIHF valt att ställa in JVM. Nu öppnar presidenten Luc Tardif för att turneringen kan spelas klart under 2022.

– Vi är skyldiga de unga spelarna chansen, säger Tardif till IIHF:s hemsida.

Den fortsatta smittan av covid-19 bland lagen gjorde att Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) i går kväll tog beslutet att ställa in den resterande delen av turneringen.

– Vi gjorde vårt bästa för att se till att allt var på plats för att få mästerskapet att fungera men tyvärr var det inte tillräckligt. Vi måste nu ta tid och fokus för att få hem alla spelare och ledare på ett säkert sätt, sade IIHF-presidenten Luc Tardif i ett uttalande under onsdagskvällen.

Än är dock hoppet inte ute för att man ska kunna genomföra turneringen. På en presskonferens under natten till torsdag, svensk tid, berättade Tardif att turneringen kan spelas klart någon gång under 2022.

De spelare som har hunnit fylla 20 år ska då få chansen att spela, enligt Tardif.

– Jag tror och hoppas att detta inte är slutet. Jag vill inte ge upp. Jag funderar nu över hur vi kan göra under 2022. Vi kommer att ta nästa månad och tänka över saken för att kanske kunna återkomma med en positiv överraskning.

“GE OSS LITE TID”

Ett scenario, enligt Tardif, kan vara att turneringen spelas någon gång efter herrarnas VM i Finland. Om turneringen då skulle spelas i Kanada eller i något annat land är i dagsläget oklart.

Samtidigt berättade Tardif att det pågår diskussioner att hitta en lösning för den inställda U18-VM-turneringen för damerna, samt de andra turneringarna som IIHF ställt in under januari.

– Vi kommer att jobba för att komma fram med ett förslag för dessa sex turneringar. Ge oss lite tid att få komma tillbaka med ett förslag.

Beskedet att ställa in herrarnas JVM-turnering kom bara timmar innan nedsläpp mellan Sverige och USA.

– Det är så klart sjukt tråkigt att JVM ställs in. Vi hade en speciell grupp här och kände att vi var på väg mot något bra. Vi spelare känner stor besvikelse över beslutet, men respekterar det, säger den svenske lagkaptenen Emil Andrae i ett uttalande.