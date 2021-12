Emelie “Empa” Berggren är historisk.

Under gårdagskvällen blev hon den första kvinnliga spelaren i Sverige att få sin tröja i taket.

– Det här är extremt svårt att ta in, sade Berggren till C More.

I samband med AIK Hockeys hundraårsfirande i går passade klubben på att hylla en av sina största damspelare genom tiderna. Inför nedsläpp i den hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Södertälje blev Emelie “Empa” Berggren den första damspelaren att få sin tröja hissad till taket i svensk elithockey.

– Jag är stolt och rörd. Det här är extremt svårt att ta in, sade Berggren i C Mores sändning.

Berggren gjorde närmare 300 matcher för AIK och vann fyra SM-guld under sin tid i klubben. Hon har även gjort över 100 A-landskamper för Damkronorna och tagit ett OS-brons.

“RÄTT VÄG IN I FRAMTIDEN”

Den tidigare backen var märkbart rörd när hon fick ta emot publiken och spelarnas hyllningar, samtidigt som hennes nummer 5 hissades till Hovets tak.

– När jag kom till AIK 1998 så hade de skrattat åt mig om jag sade att min tröja skulle hissas. Detta är ett bevis på att vi är på rätt väg in i framtiden, sade Berggren till C More.

Berggren spelade i AIK mellan 1998 och 2010 samt 2012 till 2014. Mellan 2010 och 2012 tillhörde hon Segeltorp.

