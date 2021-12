Minnesota Wild har varit ett av NHL:s främsta lag sedan Dean Evason tog över som coach.

Nu meddelar klubben att de har kommit överens om ett nytt långtidskontrakt för tränaren.

I februari 2020 sparkades Bruce Boudreau av Minnesota Wild och klubben lyfte då upp Dean Evason som tillfällig huvudtränare. Några månader senare tog han också över som permanent coach.

Därefter har Wild blivit ett topplag i NHL.

Sedan Evason tog över som ny coach har de fjärde flest vinster, sjätte bäst poängprocent samt sjunde bäst poäng av alla lag i ligan.

Nu belönas 57-åringen därför med ett nytt långtidskontrakt med Minnesota Wild. Det är oklart exakt hur länge avtalet gäller samt hur dyrt kontraktet är.

